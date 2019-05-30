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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvrupa HaberleriBaşbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’
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Avrupa
Taner TÜZÜN / MÜNİH
30.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’

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Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’

Bavyera Başbakanı Markus Söder, Nürnberg’de 2 yaşındaki kız kardeşi Hira Nur Büyükhan’ın yanan araçtan kurtaran Kenan Büyükhan’a madalya verdi.

HÜKÜMET binasının Antiquarium salonunda yapılan törende konuşan Başbakan Söder, küçük kahraman Kenan’a övgüler yağdırdı. “O küçük ama yaptığı iş büyük” diyen Söder, Kenan’a hem takdirname hem de Bavyera Hükümeti Onur Madalyası verdi.

Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’

Münih Başkonsolosu Mehmet Güney de Kenan’ı tören sırasında yalnız bırakmadı. Kenan’ın annesi Tuğba Büyükhan ile Celil Büyükhan da çocukları ile gurur duyduklarını söylediler. Törende Kenan’ın yanı sıra, Bavyera’da çeşitli alanlarda başarı sağlayanlar da onurlandırılırken, Alman televizyonları Kenan ile röportaj yaptı. Kenan’a ilk ödülünü 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmişti. Nürnberg polisi de 10’uncu yaş gününde Kenan’a bir sürpriz yaparak ona kahramanlık sertifikası verip, devriye aracı ile gezdirmişti.

Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’

Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’

Başbakan Söder’den kahraman Kenan’a ‘Onur Madalyası’

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