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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Reuters
01.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Başbakan Rutte: Tutuklu sayısı artacak

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Başbakan Rutte: Tutuklu sayısı artacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, polis memurları, ambulans personeli ve itfaiyecilere yönelik saldırıları kınadı. Utrecht kentinde bir yangına müdahale eden memurlar bile saldırıya uğradı.

HOLLANDA’da gençlerin 2 gündür polis, ambulans memurları ve itfaiyecilere hava fişekler ve bira şişleriyle saldırmaları Başbakan Mark Rutte’nin tepkisini çekti. Rutte, “Groningen ve Utrecht belediye başkanları, iki gündür gençlerin, polis, ambulans personeli ve itfaiyecilere yönelik saldırı karşısında amansız bir şekilde mücadele vermekte. Memurlar işlerini yerine getirmekte güçlük çekiyorlar” dedi. Saldırılarda polis araçlarının ve kamu alanlarının maddi zarara uğradığına dikkati çeken Rutte, “Ateşe verilen araba tekeri ve bir binanın söndürülmesi esnasında polis ve itfaiyeciler, havai fişek ve bira şişleriyle saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar 15 kişinin tutuklandığını belirten Başbakan Rutte, “İtfaiyeciler görevlerine polis eşliğinde çıkıyorlar, çünkü saldırıya maruz kalıyorlar. Tutuklu sayısı artacak” dedi.

O GENCİ AĞIR BİR CEZA BEKLİYOR
Groningen Belediye Başkanı Peter den Oudsten, “Faillerin soruşturulması ve yargılanması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. İnsanlara yardım için canlarını dişine takanlara havai fişek ve bira şişleriyle saldırmak ve tahrik etmek çok yanlış bir tutumdur. Polis ve itfaiyeciler, çalışmalarını yapabilmeleri için desteğimizi ve saygımızı hak ediyorlar” diye konuştu.
Veenendaal kentinde de araç içinde bulunan 2 polis, taş ve havai fişekle saldırıya uğradı. İki polisin sağlık durumunun iyi olmasına rağmen yoldan geçen bir kişinin saldırıda yaralandığı belirtildi. Saldırıyla ilgili olarak 20 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Veenendaal Belediye Başkanı Piet Zoon, “Tutuklu bulunan genci ağır bir ceza beklemekte. Polise şiddet kullanımı nedeniyle yargılanacak” dedi.
Utrecht kentinde de bir apartmanda çıkan yangına müdahale etmek için polis, itfaiyeciler ve ambulans personeli hazır bulunduğu sırada havai fişekli saldırıya uğradı. Saldırıda 3 görevlinin yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği belirtildi.

 

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