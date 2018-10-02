‘Başbakan olursam Brexit’i altı ay ertelerim’
İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iktidardaki muhafazakar partinin ileri gelen üyelerine, başbakan olması halinde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini altı ay erteleyeceğini söyledi.
İNGİLTERE’de yayınlanan The Sun gazetesinde yer alan haberde, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, Theresa May’in hükümetindeki bazı bakanlara başbakan olması durumunda kesintiye uğrayan Brexit müzakerelerini en az altı ay erteleyeceğini söylediği kaydedildi.
Birliğin 50’inci maddesine göre bir üyenin birlikten ayrılma süresinin 2 yıl olduğu hükmü yer alıyor. İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin Mart 2017’de başlamasından sonra iki yıllık süre, Mart 2019’da doluyor. Bu sürenin uzatılması için AB üyesi ülkelerin oy birliği de gerekiyor.
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