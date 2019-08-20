Başbakan Müller boşandı
Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, 26 yıllık eşinden boşandı. Boşanmayı doğrulayan Müller’in avukatı, boşanmanın nedeniyle ilgili ise, “Özel hayatın mahremiyetine saygı duyulmalı” diyerek bilgi vermedi.
54 yaşındaki Müller, iki çocuğunun annesi Claudia Müller ile 1993 yılında evlendi. Çift, Tempelhof semtindeki evlerinde birlikte yaşıyorlardı. Müller, boşanmanın ardından uzun yıllardır yaşadığı evden ayrıldı. Müller’in ayrılmasıyla evin önünde ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri de sonlandırıldı. 24 saat nöbet tutan polisler sokağı terk etti. Evin önüne konulan nöbet kulübesi de kaldırıldı.
50 yaşındaki Claudia Müller, evliliği süresince başbakan Müller ile çok az kamuoyunun önüne çıktı. Ağırlıklı olarak geri planda kalan iki çocuk annesi, en son mayıs ayında Berlin’i ziyaret eden Prens Charles ve eşi Camilla’yı, eşiyle birlikte ağırlamıştı. Bankacı olan Claudia Müller, daha önce kendisine yöneltilen, “Neden eşinizle sık görünmüyorsunuz” sorularını, “Ben geri planda kalmayı seviyorum” şeklinde cevaplandırmıştı.
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