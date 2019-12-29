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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 29.12.2019 - 13:47,Son Güncelleme:/

Başbakan adayı kim olsun?

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Başbakan adayı kim olsun?

Friedrich Merz, son kamuoyu araştırmasına göre 2021’deki genel seçimlerde CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer’i geride bırakarak partinin başbakan odayı olarak birinci çıkıyor.

YouGov adlı araştırma şirketi, “Başbakan adayı olarak kimi görmek istersiniz” diye sordu. Ankete katılanların yüzde 13’ü 64 yaşındaki Friedrich Merz’i, yüzde 8’i CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i, yüzde 5.2’si CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’i, yüzde 5’i CDU içinde yıldızı hızla parlayan ve Başbakan Angela Merkel’in varisi olarak görülen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’i, yüzde 4.7’si CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı başbakan adayı olarak görmek istediğini belirtti. Ankette katılanların yüzde 59’u ise bu konuda görüş beyan etmekten kaçındı.

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