Başbakan adayı kim olsun?

YouGov adlı araştırma şirketi, “Başbakan adayı olarak kimi görmek istersiniz” diye sordu. Ankete katılanların yüzde 13’ü 64 yaşındaki Friedrich Merz’i, yüzde 8’i CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i, yüzde 5.2’si CDU Genel Başkanı ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’i, yüzde 5’i CDU içinde yıldızı hızla parlayan ve Başbakan Angela Merkel’in varisi olarak görülen Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet’i, yüzde 4.7’si CDU’lu Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ı başbakan adayı olarak görmek istediğini belirtti. Ankette katılanların yüzde 59’u ise bu konuda görüş beyan etmekten kaçındı.