Başarılı oyuncu yeni proje bekliyor

ALMANYA Bielefeld kentinde doğan 35 yaşındaki başarılı dizi ve sinema yıldızı Aylin Tezel, içinde uzaklara karşı bir özlem duygusu taşıdığını anlattı. ‘Dortmund Olay Yeri’ adlı sevilen polisiye dizisini bırakan Aylin Tezel, gelecek konusunda iyimser olduğunu, güzel projeler ve teklifler beklediğini söyledi. Aylin Tezel’in rol aldığı ‘Der Club der singenden Metzger’ (Şarkı Söyleyen Kasaplar Kulübü) adlı film 27 Aralık saat 20.15’te ARD televizyonunda izleyicilerle buluşacak.