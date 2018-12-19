Başarılı lise mezunlarına ödül
Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Eyaletindeki liselerden yüksek notla mezun olan Türkiye kökenli gençleri yine ödüllendirmeye hazırlanıyor.
BAŞKONSOLOSLUKTAN yapılan açıklamada, öğrenim gördükleri liseleri başarıyla bitiren gençlerin her yıl Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ve Almanya’nın çeşitli yerlerindeki başkonsolosluklar tarafından ödüllendirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Bu yıl da görev bölgemizdeki liselerden yüksek notla mezun olan bir kız ve bir erkek öğrencinin ödüllendirilmesi öngörülmektedir” denildi. Başkonsolosluğun yaptığı duyuruda başvuru için aşağıdaki irtibat bilgileri paylaşıldı;
Tel: 069-71377493/4
e-posta: konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr
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