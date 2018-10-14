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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Foğraflar: AA
14.10.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

‘Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz’

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‘Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz’

Almanya’nın kuzeyindeki Nordenham kentinde Türklere ait cami ve iş yerlerine yapılan İslamofobik, ırkçı saldırılar protesto edildi.

NORDENHAM Belediye Meclisi üyeleri Nils Humboldt ve Mario Kauschmann ile DGB Sendikası Bölge Başkanı Mustafa Doğan’ın düzenlediği yürüyüşe, Nordenham Belediye Başkanı Carsten Seyfarth, kilise ve bölgedeki Müslüman dernekleri temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı yürüyüşte “Nordenham çoğulcudur ve çoğulcu kalacak. Irkçılar kentimizde yer bulamayacak” şeklinde sloganlar atıldı.
Yürüyüş sonunda Markplatz’ta toplanan protestoculara seslenen SPD Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili Karin Logemann, Nordenham’daki ırkçılara karşı gösterilen dayanışmanın takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Ben, kendilerini daha değerli bulan insanlardan nefret ederim. Irkçılığa karşı bu dayanışmanızdan ödün vermeyiniz” diye konuştu.

‘Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz’

TOPLUMLAR ARASI KÖPRÜYÜZ
Diyanet İşleri Türk İslam Briliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyaletler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karabacak da yaptığı konuşmada, Türklerin, 57 yıl önce ekonomik nedenlerle geldikleri Almanya’ya entegre olmuş bir toplum olduğunu belirterek, “Nordenham’da dördüncü nesile ulaştık. Kentimizde DİTİB ve Milli Görüş’e bağlı iki camimiz bulunmaktadır. Etkinliklerimizle yaklaşık 30 yıldır önyargıların yıkılması ve halkların kaynaşması için çaba sarf ediyoruz. Toplumlar arasında bir köprü oluşturan bizler burada, birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyoruz” dedi.
Birlikteliğin, tanışmak ve karşılıklı konuşmakla gerçekleşeceğini anlatan Karabacak, böylelikle ırkçılık ve ön yargıların önünün kesilebileceğini söyledi.

‘Barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz’

NORDENHAM ÇOĞULCUDUR
Siyasetçilerin yıllardır İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığını tartıştıklarına dikkati çeken Karabacak, “İslam ve Müslümanlar Almanya’ya aittir ve bu toplumun bir parçasıdır. Gelin buradan, din, ırk ve dil ayrımı yapmadığımıza dair bir sinyal gönderelim. Nordenham çoğulcudur. Bunu herkes böyle bilmelidir” ifadelerini kullandı.
Nordenham kentinde geçen ay DİTİB’e bağlı Selimiye Camisi duvarlarına ırkçı yazılar yazılmış, cami önüne domuz eti artıkları bırakılmıştı. Çirkin saldırının fail ya da failleri hala tespit edilemedi.

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