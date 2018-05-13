‘Barış Lambası’ ödülü Angela Merkel’e verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Barış Lambası’ ödülü Angela Merkel’e verildi
GeriAvrupa ‘Barış Lambası’ ödülü Angela Merkel’e verildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
BERLİN
13.05.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

‘Barış Lambası’ ödülü Angela Merkel’e verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Barış Lambası’ ödülü Angela Merkel’e verildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, barışa ve birlikte yaşama katkılarından dolayı İtalya’da ‘Barış Lambası’ ödülüne layık görüldü. İtalya’nın Assisi kentinde düzenlene törende Merkel’e ödülünü Kolombiya Devlet Başkanı ve Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos verdi.

ÖDÜL töreninde Merkel’in diğer Avrupa devlet ve hükümet başkanlarıyla birleşik bir Avrupa ve dünya barışı için çalışması istendi. Merkel ödül töreni konuşmasında halkların barış içinde bir arada yaşamasının, çok çeşitliliği kabul etmesinin en güzel örneği olarak Avrupa Birliği’ni gösterdi. Merkel, “Bu çeşitlilik bizi rahatlatıyor kıtamızla özdeşleştiriyor. Ama günümüzde çeşitliliğe karşılıklı saygıya bugünkü çeşitliliğin kabulünden daha çok özlem duyuluyor” dedi. Suriye’deki iç savaşı günümüzün en büyük insanlık trajedisi olarak niteleyen Merkel, “Bugün bu ödül beni ve diğer Avrupa devlet ve hükümet yöneticilerini çatışmalara çözüm bulmak için daha fazla gayret göstermemiz için bir uyarı niteliği taşıyor” diye konuştu. Merkel, barışa ulaşmanın büyük gayret, çaba ve sabır istediğini vurguladı.

Sade bir gaz lambasından oluşan Barış Lambası ödülü barışa ve birlikte yaşama katkı sunanlara veriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cinsel taciz iddiasından sonra Koh Lanta yayından kaldırıldı

Çağrı merkezi operatörleri tehditler üzerine şikayette bulundu

'Türk siyasetçileri biz de yasaklayalım'

İstanbul-Zürih uçağında şok... Yanındaki yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı, 20 dakika boyunca bağırdı!