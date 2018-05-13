‘Barış Lambası’ ödülü Angela Merkel’e verildi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, barışa ve birlikte yaşama katkılarından dolayı İtalya’da ‘Barış Lambası’ ödülüne layık görüldü. İtalya’nın Assisi kentinde düzenlene törende Merkel’e ödülünü Kolombiya Devlet Başkanı ve Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos verdi.
ÖDÜL töreninde Merkel’in diğer Avrupa devlet ve hükümet başkanlarıyla birleşik bir Avrupa ve dünya barışı için çalışması istendi. Merkel ödül töreni konuşmasında halkların barış içinde bir arada yaşamasının, çok çeşitliliği kabul etmesinin en güzel örneği olarak Avrupa Birliği’ni gösterdi. Merkel, “Bu çeşitlilik bizi rahatlatıyor kıtamızla özdeşleştiriyor. Ama günümüzde çeşitliliğe karşılıklı saygıya bugünkü çeşitliliğin kabulünden daha çok özlem duyuluyor” dedi. Suriye’deki iç savaşı günümüzün en büyük insanlık trajedisi olarak niteleyen Merkel, “Bugün bu ödül beni ve diğer Avrupa devlet ve hükümet yöneticilerini çatışmalara çözüm bulmak için daha fazla gayret göstermemiz için bir uyarı niteliği taşıyor” diye konuştu. Merkel, barışa ulaşmanın büyük gayret, çaba ve sabır istediğini vurguladı.
Sade bir gaz lambasından oluşan Barış Lambası ödülü barışa ve birlikte yaşama katkı sunanlara veriliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle