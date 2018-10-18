Barcelonalı Vidal’a 800 bin euro ceza
Münih Sulh Mahkemesi, bir eğlence mekanında kavga çıkarıp adam yaralamaktan suçlu bulduğu Barcelona’nın yıldız futbolcu Arturo Vidal’a ağır para cezası verdi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu Arturo Vidal, günlüğü 10 bin eurodan 80 gün karşılığı 800 bin euro para cezası ödemek zorunda. Aynı davada yargılanan Vidal’in 25 yaşındaki kardeşi ise günlüğü 150 eurodan 120 gün karşılığı 18 bin euro para cezası ödeyecek. Bu sezon Barcelona’ya transfer olan Vidal, 17 Eylül 2017’de gittiği bir eğlence mekanında kardeşiyle birlikte kavgaya karışmıştı. Çıkan kavgada bir kişinin hem karnına hem de başına yumrukla vurmuştu. Böylece Vidal attığı iki yumruk karşılığında 800 bin euro ödemek zorunda kalacak. Kardeşi de aynı kavgada karşı gruba şişe fırlatmaktan ceza aldı.
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