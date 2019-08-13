Bankta oturan iki Türk kadına ‘Almanca konuşun’ diyerek saldırdı
Berlin’de, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu’nda iki Türk kadını, aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradı. Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını isteyen 37 yaşındaki saldırganı çevredeki insanlar yakalayıp polise teslim etti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, iki Türk kadını kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradı. Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu’nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi. 37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi. Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle “taciz” ve “adam yaralamaya teşebbüsten” soruşturma açıldığı kaydedildi.
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