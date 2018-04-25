‘Bandido’ lideri Aykut’a silahlı saldırı
Almanya’nın Köln kentindeki ‘Bandido’ motor çetesinin lideri Aykut Ö., bir arkadaşıyla birlikte beyaz lüks otomobilinin yanında beklerken silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan Aykut Ö. ile yanındaki arkadaşı, hastanede tedavi altına alındı.
GÖRGÜ tanıklarının verdiği bilgiye göre Aykut Ö. ve yanındaki arkadaşı, salı günü öğleden sonra siyah renkli lüks bir otomobilden inen kişilerle tartıştı. Karşılıklı atışmalardan sonra diğer gruptakiler bir anda silahlarını çıkarıp ateş etti. İki arkadaşı bacaklarından vuran saldırganlar, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Bir süre önce de Aykut Ö.’nün eşine ait iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırının, motor çetelerinin kendi aralarındaki husumetten kaynakladığı ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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