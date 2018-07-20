‘Bana yeryüzünün en güzel hediyesini verdi’
Oyuncu Sıla Şahin, anne oldu. Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evli olan Sıla Şahin perşembe günü bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
SILA Şahin’in mutlu günü. Oyuncu ve playboy güzeli olarak tanınan Sıla Şahin, 32 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger’le 2016’da evlenen Sıla Şahin, anne olduğunu Instagram hesabından “O dünyaya geldi” diye duyurdu. Çiftler perşembe günü bebeklerini kucaklarına aldı.
‘BİZ ŞİMDİ GÜZEL BİR AİLE OLARAK...’
Almanya’nın Hannover 96 takımı kalecisi Samuel Radlinger, Instagram hesabından Sıla Şahin için övgüler dizdi. 25 yaşındaki kaleci Radlinger, “Seninle gurur duyuyorum. Bana yeryüzünün en güzel hediyesini verdin. Sağlığınızın yerinde olmasına şükrediyorum. Biz şimdi küçük bir aile olarak güzel günler yaşayacağız” dedi.
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