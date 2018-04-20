BAMF yöneticisine rüşvet soruşturması
Almanya’da sığınmacılara ve göçmenlere yönelik çalışmalar yapan Federal Göç ve Sığınmacı Dairesi’nin (BAMF) adı rüşvete karıştı.
AMF’ın eski bir çalışanının, hak etmedikleri halde bin 200 mültecinin sığınma başvurusunu kabul ettiği ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletlerinde sığınma başvurusu yapmaları gereken mülteciler Bremen’e yönlendirildi. Böylece hak etmedikleri halde mülteci statüsü verildi. Savcılık sözcüsünün verdiği bilgiye göre birkaç aydır devam eden araştırmanın sonucunda, BAMF’ın Bremen şubesinin başındaki kadın yönetici ile üç avukata, rüşvete karıştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Savcı, hem Bremen hem de Hannover kentinde rüşvet alıp-verme suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Hukuksuz olarak mülteci statüsü verilenlerin tamamının Irak ve Suriye’den gelen Ezidiler olduğu belirtildi.
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