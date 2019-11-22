‘Bambi Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu
Almanya’nın en önemli ödülleri arasında yer alan ‘Bambi Medya Ödülleri’ bu yıl 71’inci kez sahiplerini buldu. Baden Baden kentinde gerçekleşen ödül törenine çok sayıda ünlü katıldı. Ödül alanlar arasında ünlü yıldız Naomi Watts ile Belçika Kraliçesi Mathilde de vardı.
BU yıl 18 ayrı dalda ödül verildi. ‘Bambi Hayat Boyu Onur Ödülü’nü televizyon programcısı Frank Elstner aldı. Geceye davet edildiğinde ödül alacağını hiç düşünmediğini belirten Elstner, “Buraya iyi bir gece geçirmek için geldim. İsmim okunduğunda yanlış anladığımı düşündüm” sözleriyle ödülün kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.
‘Bambi Sadakat Ödülü’ çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla Belçika Kraliçesi Mathilde’ye verilirken, efsane ‘Bambi Ödülü’nü Simply Red, ‘Bambi Jüri Onur Ödülü’nü Uschi Glas, Gaby Dohm ve Michaela May paylaştı. ‘Bambi Milenyum Ödülü’ne ise Avrupa’da öğrenci değişim programı Erasmus uygun görüldü. Ünlü şarkıcı Sarah Connor ‘En İyi Şarkıcı Ödülü’nü aldı. Kadınların şıklıkta birbiriyle yarıştığı ödül töreninde ünlü oyuncu Naomi Watts, ‘Uluslararası En İyi Oyuncu’ olarak onurlandırıldı.
Ödül verilen diğer kategoriler ve isimler ise şöyle:
Bambi En İyi Kahraman Ödülü: Andrea Riedmann ve Anette Hrdlitschka
Bambi Cesaret Ödülü: Nadia Murad
Bambi Spor Ödülü: Niklas Kaul ve Florian Wellbrock
Bambi En İyi Yerli Kadın Oyuncu: Luise Heyer
Bambi En İyi Yerli Erkek Oyuncu: Bjarne Mädel
Bambi En İyi Yerli Film: Das perfekte Geheimnis
Bambi Gelecek Vaat Eden Oyuncu : Shirin David
Bambi Seyirci Ödülü : Max Giesinger
Bambi En İyi Komedyen: Chris Tall
Bambi Geleceğim Ödülü: 72 Saat Aksiyon
Bambi Dünya Ödülü: Willie Smits
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