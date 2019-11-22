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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
22.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

‘Bambi Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu

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‘Bambi Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu

Almanya’nın en önemli ödülleri arasında yer alan ‘Bambi Medya Ödülleri’ bu yıl 71’inci kez sahiplerini buldu. Baden Baden kentinde gerçekleşen ödül törenine çok sayıda ünlü katıldı. Ödül alanlar arasında ünlü yıldız Naomi Watts ile Belçika Kraliçesi Mathilde de vardı.

BU yıl 18 ayrı dalda ödül verildi. ‘Bambi Hayat Boyu Onur Ödülü’nü televizyon programcısı Frank Elstner aldı. Geceye davet edildiğinde ödül alacağını hiç düşünmediğini belirten Elstner, “Buraya iyi bir gece geçirmek için geldim. İsmim okunduğunda yanlış anladığımı düşündüm” sözleriyle ödülün kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

‘Bambi Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu


‘Bambi Sadakat Ödülü’ çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla Belçika Kraliçesi Mathilde’ye verilirken, efsane ‘Bambi Ödülü’nü Simply Red, ‘Bambi Jüri Onur Ödülü’nü Uschi Glas, Gaby Dohm ve Michaela May paylaştı. ‘Bambi Milenyum Ödülü’ne ise Avrupa’da öğrenci değişim programı Erasmus uygun görüldü. Ünlü şarkıcı Sarah Connor ‘En İyi Şarkıcı Ödülü’nü aldı. Kadınların şıklıkta birbiriyle yarıştığı ödül töreninde ünlü oyuncu Naomi Watts, ‘Uluslararası En İyi Oyuncu’ olarak onurlandırıldı.

Ödül verilen diğer kategoriler ve isimler ise şöyle:

Bambi En İyi Kahraman Ödülü: Andrea Riedmann ve Anette Hrdlitschka
Bambi Cesaret Ödülü: Nadia Murad
Bambi Spor Ödülü: Niklas Kaul ve Florian Wellbrock
Bambi En İyi Yerli Kadın Oyuncu: Luise Heyer
Bambi En İyi Yerli Erkek Oyuncu: Bjarne Mädel
Bambi En İyi Yerli Film: Das perfekte Geheimnis
Bambi Gelecek Vaat Eden Oyuncu : Shirin David
Bambi Seyirci Ödülü : Max Giesinger
Bambi En İyi Komedyen: Chris Tall
Bambi Geleceğim Ödülü: 72 Saat Aksiyon
Bambi Dünya Ödülü: Willie Smits

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