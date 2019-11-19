‘Bambi’ bu kez Baden Baden’da verilecek
Almanya’da sanat, siyaset, spor, müzik ve diğer dallarda verilen ‘Bambi’ ödülleri, 21 Kasım Perşembe akşamı sahiplerini bulacak. Daha önce Berlin’de yapılan ödül töreni bu kez Baden Baden kentinde düzenlenecek.
‘Bambi’ ödülleri, Burda Yayınevi tarafından 71 yıldır kendi alanında başarılı isimlere veriliyor. Bu yıl ödül alacaklar arasında Belçika Kraliçesi Mathilde, Sarah Condor, Shirin David, Niklas Kaul ve Florian Wellbrock da bulunuyor. 46 yaşındaki Belçika Kraliçesi, dünya genelinde çocuklara yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı ödül alacak. 39 yaşındaki Sarah Condor ise ‘En İyi Alman Şarkıcı’ dalında ödülün sahibi olacak. 24 yaşındaki Shirin David ‘En İyi Rap’çi’ ödülü için layık görülürken, spor dalında ise atlet Niklas Kaul ile yüzücü Florian Wellbrock gecede ödül almak için sahneye çıkacak. Gecede daha çok sayıda isim farklı kategorilerde Bambi’nin sahibi olacak.
Sarah Condor Shirin David
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