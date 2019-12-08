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Avrupa
BERLİN
08.12.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Baltalı saldırgana polis kurşunu

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Baltalı saldırgana polis kurşunu

Almanya’nın Wuppertal kentinde elindeki baltayla otomobillere zarar veren 25 yaşındaki saldırgan polislere de saldırınca polis ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan saldırgan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

WUPPERTAL kentinde elindeki baltayla çok sayıda otomobillere saldıran bir kişiyi olay yerine gelen polis, elindeki baltayı yere bırakması konusunda uyardı. Uyarılara aldırmayan saldırgan bu kez kendisini durdurmaya çalışan polislere baltayla saldırmak istedi. Polis saldırganı durdurmak için tabancasını çekip ateş etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan saldırgan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kaç el ateş ettiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

 

 

 

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