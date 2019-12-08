Baltalı saldırgana polis kurşunu

WUPPERTAL kentinde elindeki baltayla çok sayıda otomobillere saldıran bir kişiyi olay yerine gelen polis, elindeki baltayı yere bırakması konusunda uyardı. Uyarılara aldırmayan saldırgan bu kez kendisini durdurmaya çalışan polislere baltayla saldırmak istedi. Polis saldırganı durdurmak için tabancasını çekip ateş etti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan saldırgan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kaç el ateş ettiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.