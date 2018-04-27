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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA - EPA EFE
27.04.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

‘Balkanlar’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir’

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‘Balkanlar’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir’

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Batı Balkanlar’da güvenlik sorunlarının çözümünde iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, “Balkanlar’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir” dedi.

Tusk, Batı Balkan turu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Dragan Covic ve Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Mladen İvanic ile görüştü.

Devlet Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tusk, 17 Mayıs’ta Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi’ne değinerek, “Her şeyden önce zirve, Batı Balkanlar’ın Avrupa perspektifini doğrulayacak. Zirvede ayrıca, insan, dijital çağ ve altyapı ilişkileri de ele alınacak” diye konuştu.

‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’
Uygulanacak somut projelerle AB ve Balkan ülkelerini birbirine bağlamak istediklerini dile getiren Tusk, “Güvenlik sorunlarının çözümünde iş birliğini daha çok arttırmalıyız. Balkanlar’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir” ifadelerini kullandı. Tusk, Bosna Hersek’e AB üyeliği yolunda destek olmaya devam edeceklerini, barış ve iş birliğinin sonucunda refah ve istikrarın olduğunu söyledi.

‘ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK’
İzetbegovic de Sofya’da düzenlenecek zirvenin Batı Balkan ülkelerine tarihi bir fırsat sunacağını belirterek, “Bosna Hersek’ten bazen olumsuz mesajlar gidiyor. Bazen bu ülkede krizler hiç bitmiyor gibi gözüküyor. Gerçekte, Bosna Hersek’teki durum medyada gösterilenden çok daha iyi. Tüm sorunlara rağmen son 3 yılda oldukça önemli adımlar attık” dedi.

‘Balkanlar’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir’

PROTOKOL İMZALANDI
Tusk’ın Saraybosna ziyareti kapsamında ayrıca, Bosna Hersek’i Batı Avrupa ile bağlayacak 5C Koridoru’nun Güney Mostar ve Kuzey Zenica kısımlarının yapımına ilişkin Avrupa Yatırım Bankası ile Bosna Hersek Finans ve Hazine Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İmza törenine, Avrupa Yatırım Bankası adına Batı Balkan, Slovenya ve Hırvatistan Kredi Sorumlusu Matteo Rivellini ve Bosna Hersek Finans ve Hazine Bakanı Vjekoslav Bevanda katıldı.

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