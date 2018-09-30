Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya
Almanya’da yaşayan Balıkesirliler, Balıkesir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılını Almanya’da kutladı. Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Almanya’da 48 bin Balıkesirli yaşıyor. 20 ilçeli kentimizin 21’inci ilçesi de sizlersiniz” dedi.
ALMANYA’da yaşayan Balıkesirliler, Almanya Balıkesir Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAL-DER) Duisburg’ta düzenlediği Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96ncı yıl kutlamasında buluştu.
BAL-DER’in 13’üncüsünü düzenlediği 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü Programı’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Prof. Dr. Ali Duymaz, Avrupa Denizliler Derneği Başkanı Ali İnceören, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Balıkesirli katıldı.
KUVAİ MİLLİYE HAREKETİ
Programın açış konuşmasını yapan BAL-DER Başkanı Kemal Kanıkurumaz, “Hepinizin bildiği gibi 1920’de Yunan işgaline uğrayan kentimiz, kuvai milliye hareketi sayesinde 6 Eylül 1922’de yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur.
Bu tarihi hareket, 96 yıl sonra bizim burada toplanmamıza vesile olmuştur. Yarım asır önce Almanya’ya gelen Balıkesirliler, kurtuluş yıllarında olduğu gibi Almanya’da da birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamış, bulundukları topluma katkılarıyla, kültürleriyle renk katmıştır. Bu değerleri gelecek nesillere de aktarmak için üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.
21’NCİ İLÇEMİZ SİZLERSİNİZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, “Binlerce kilometre uzakta hemşehri ruhunu yaşatmak bir araya geliyorsunuz. Biz, belediye olarak yanınızdayız. Arkadaşların verdiği rakama göre Almanya’da 48 bin Balıkesirli yaşıyor. 20 ilçemiz var, 21’inci ilçemiz de sizlersiniz“ diye konuştu.
BALIKESİR TÜRKÜLERİ
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı binlerce kilometreler uzakta Balıkesir’in kurtuluşunu yine Balıkesirlilerle kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Prof. Dr. Ali Duymaz da Balıkesir’in kurtuluşu ve milli mücadele yıllarına dair bir sunum yaptı. TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar ve Koç Kardeşler Orkestrası da Balıkesir yöresine ait türkülerden bir konser verdi.
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