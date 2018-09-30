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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
DHA
30.09.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya

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Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya

Almanya’da yaşayan Balıkesirliler, Balıkesir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılını Almanya’da kutladı. Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Almanya’da 48 bin Balıkesirli yaşıyor. 20 ilçeli kentimizin 21’inci ilçesi de sizlersiniz” dedi.

ALMANYA’da yaşayan Balıkesirliler, Almanya Balıkesir Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAL-DER) Duisburg’ta düzenlediği Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96ncı yıl kutlamasında buluştu.
BAL-DER’in 13’üncüsünü düzenlediği 6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü Programı’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Prof. Dr. Ali Duymaz, Avrupa Denizliler Derneği Başkanı Ali İnceören, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Balıkesirli katıldı.

Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya

KUVAİ MİLLİYE HAREKETİ
Programın açış konuşmasını yapan BAL-DER Başkanı Kemal Kanıkurumaz, “Hepinizin bildiği gibi 1920’de Yunan işgaline uğrayan kentimiz, kuvai milliye hareketi sayesinde 6 Eylül 1922’de yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur.
Bu tarihi hareket, 96 yıl sonra bizim burada toplanmamıza vesile olmuştur. Yarım asır önce Almanya’ya gelen Balıkesirliler, kurtuluş yıllarında olduğu gibi Almanya’da da birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamış, bulundukları topluma katkılarıyla, kültürleriyle renk katmıştır. Bu değerleri gelecek nesillere de aktarmak için üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya

21’NCİ İLÇEMİZ SİZLERSİNİZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, “Binlerce kilometre uzakta hemşehri ruhunu yaşatmak bir araya geliyorsunuz. Biz, belediye olarak yanınızdayız. Arkadaşların verdiği rakama göre Almanya’da 48 bin Balıkesirli yaşıyor. 20 ilçemiz var, 21’inci ilçemiz de sizlersiniz“ diye konuştu.

Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya

BALIKESİR TÜRKÜLERİ
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı binlerce kilometreler uzakta Balıkesir’in kurtuluşunu yine Balıkesirlilerle kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Prof. Dr. Ali Duymaz da Balıkesir’in kurtuluşu ve milli mücadele yıllarına dair bir sunum yaptı. TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar ve Koç Kardeşler Orkestrası da Balıkesir yöresine ait türkülerden bir konser verdi.

Balıkesir’in 21’nci ilçesi Almanya

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