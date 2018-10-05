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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / KFRANKFURT
05.10.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

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Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 14 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında 18. kez başlıyor.Son yılların gözde Türk filmlerinin gösterileceği festival, açılışını Bal Kaymak filmi ile yapacak.5 kentin sinema salonlarının yanı sıra liseler ve cezaevlerinde de film gösterimleri yapılacak. Film yıldızlarının katılacağı festivalde ödüllerin yanı sıra Yeşilçam film müzikleri konseri de düzenlenecek.

FRANKFURT Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Hessen Bilim ve Sanat Bakanı Boris Rhein, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Başkonsolos Burak Karartı’nın himayesinde düzenlediği Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında 18. kez seyirciyle buluşacak. Festivalde uzun metrajlı film yarışmasında ‘Altın Elma’ ödülleri verilecek. Türk ve Alman öğrenciler arasında yapılacak ‘Kısa film yarışması’nda da ödüller sahiplerini bulacak. Işıl Yücesoy ve Cezmi Baskın ile minik oyuncu Beren Gökyıldız’ın onur konuğu olduğu festivali Hakan Bilgin ile Yetkin Dikinciler sunacak. Feridun Karakaya’ya ‘Vefa Ödülü’, Erden Kıral, Işıl Yücesoy ile Cezmi Baskın’a da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilecek.

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

BİR ÇOK KURUM DESTEKLİYOR
Frankfurt Belediyesi İletişim ve Kent Marketing Dairesi, Frankfurt Başkonsolosluğu, Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Ateşeliği, Sinema Genel Müdürlüğü ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı gibi Türk ve Alman kurumların desteklediği festival, 13 Ekim’de Grand Hotel Hessicher Hof’ta düzenlenecek kokteyl ile başlayacak. Hakan Bilgin ile gazeteci Nadide Kepçe’nin sunacağı kokteylde Esra Sezer ile Ethnotolia sahne alacak. Cinestar Metropolis’te gerçekleşecek açılışta ise Bal Kaymak filmi gösterilecek.

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

EN GÖZDE TÜRK FİLMLERİ
Türk ve Alman film yapımcıları ilk kez Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında biraraya gelerek ortak iş imkanlarını konuşacak. Frankfurt, Offenbach, Langen, Rödermark ve Ditzenbach kentleri sinemalarında Bal Kaymak’ın yanısıra Acı, Tatlı, Ekşi, Kelebekler, İşe Yarar Bir Şey, Kar, Kaygı, Murtaza, Taksim Hold’em, Aile Arasında, Ailecek Şaşkınız, Körfez, Cingöz Recai, Martı, Arif V216, Öteki Taraf, Tokat, Sarı Sıcak, Hadi Be Oğlum, Kaygı, Ölümlü Dünya ile Görevimiz Tatil’in de aralarında olduğu son yıllarda çekilen Türk filmleri gösterilecek.

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

‘ÇİRKİN KRAL’A ANMA
Filmler Franfurt Lessing Lisesi’nde öğrencilere, Preungesheim Cezaevi’nde de tutuklulara gösterilecek. İnutulmaz sanatçı Yılmaz Güney de ‘Çirkin Kral’ belgesiyle festivalde anılacak. Festival programında Hasan Nar yönetimindeki Türk Müziği Gönül Dostları’nın seslendireceği Yeşilçam film müziği konseri de bulunuyor.

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak

 

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