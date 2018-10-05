Bal Kaymak’la başlayacak festivale yıldız yağacak
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 14 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında 18. kez başlıyor.Son yılların gözde Türk filmlerinin gösterileceği festival, açılışını Bal Kaymak filmi ile yapacak.5 kentin sinema salonlarının yanı sıra liseler ve cezaevlerinde de film gösterimleri yapılacak. Film yıldızlarının katılacağı festivalde ödüllerin yanı sıra Yeşilçam film müzikleri konseri de düzenlenecek.
FRANKFURT Kültürlerarası Transfer Derneği’nin, Hessen Başbakanı Volker Bouffier, Hessen Bilim ve Sanat Bakanı Boris Rhein, Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Başkonsolos Burak Karartı’nın himayesinde düzenlediği Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında 18. kez seyirciyle buluşacak. Festivalde uzun metrajlı film yarışmasında ‘Altın Elma’ ödülleri verilecek. Türk ve Alman öğrenciler arasında yapılacak ‘Kısa film yarışması’nda da ödüller sahiplerini bulacak. Işıl Yücesoy ve Cezmi Baskın ile minik oyuncu Beren Gökyıldız’ın onur konuğu olduğu festivali Hakan Bilgin ile Yetkin Dikinciler sunacak. Feridun Karakaya’ya ‘Vefa Ödülü’, Erden Kıral, Işıl Yücesoy ile Cezmi Baskın’a da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilecek.
BİR ÇOK KURUM DESTEKLİYOR
Frankfurt Belediyesi İletişim ve Kent Marketing Dairesi, Frankfurt Başkonsolosluğu, Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Ateşeliği, Sinema Genel Müdürlüğü ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı gibi Türk ve Alman kurumların desteklediği festival, 13 Ekim’de Grand Hotel Hessicher Hof’ta düzenlenecek kokteyl ile başlayacak. Hakan Bilgin ile gazeteci Nadide Kepçe’nin sunacağı kokteylde Esra Sezer ile Ethnotolia sahne alacak. Cinestar Metropolis’te gerçekleşecek açılışta ise Bal Kaymak filmi gösterilecek.
EN GÖZDE TÜRK FİLMLERİ
Türk ve Alman film yapımcıları ilk kez Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında biraraya gelerek ortak iş imkanlarını konuşacak. Frankfurt, Offenbach, Langen, Rödermark ve Ditzenbach kentleri sinemalarında Bal Kaymak’ın yanısıra Acı, Tatlı, Ekşi, Kelebekler, İşe Yarar Bir Şey, Kar, Kaygı, Murtaza, Taksim Hold’em, Aile Arasında, Ailecek Şaşkınız, Körfez, Cingöz Recai, Martı, Arif V216, Öteki Taraf, Tokat, Sarı Sıcak, Hadi Be Oğlum, Kaygı, Ölümlü Dünya ile Görevimiz Tatil’in de aralarında olduğu son yıllarda çekilen Türk filmleri gösterilecek.
‘ÇİRKİN KRAL’A ANMA
Filmler Franfurt Lessing Lisesi’nde öğrencilere, Preungesheim Cezaevi’nde de tutuklulara gösterilecek. İnutulmaz sanatçı Yılmaz Güney de ‘Çirkin Kral’ belgesiyle festivalde anılacak. Festival programında Hasan Nar yönetimindeki Türk Müziği Gönül Dostları’nın seslendireceği Yeşilçam film müziği konseri de bulunuyor.
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