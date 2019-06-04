Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan
Berlin’de işsizleri ve öğrencileri meslek eğitimi yapmaya hazırlayan Kreuzberg Eğitim Merkezi’nde (BWK) verilen son iftara katılan Almanya Uyum Sorumlusu Annette Widmann Mauz, burada Almanya’nın ilk Türkiye kökenli bakanı Aygül Özkan, Almanya Uyum Vakfı Genel Sekreteri Gonca Türkeli Dehnert ve BWK’nın sahibi Nihat Sorgeç ile birlikte baklava hazırladı.
MUTFAK önlüğünü takan Mauz, baklava tepsisine yerleştirilen yufkalara fıstık serpiştirdi, ardından da iftar sofrasına oturdu. Burada yaptığı konuşmada eşitliğe vurgu yapan Mauz, şöyle dedi: “Uyum sorumlusu olarak amacım, Müslüman toplumu ve diğer dini toplumları partner olarak uyum sürecinde desteklemek. Böylece toplumda eşitliği yaygınlaştırmak istiyorum. Eşitlik konusu günümüzde hâlâ ciddi olarak tartışılıyor. Siyasette de eşitlik tartışması sürüyor. Ben Federal Meclise baktığımda parlamentoda sayısal açıdan kadın ile erkek parlamenterler arasında farkı görüyorum.”
BENZER SORUNLAR YAŞANIYOR
İnsanların dini inancına bakılmaksızın günlük yaşantılarında benzer sorunlar yaşadığını belirten Mauz, örnek olarak Stuttgart’ta bir doktorun çocuğuna yuva bulamadığı için çalışamamasını gösterdi. Camide ve kiliselerde insanların yoksullara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine benzer duyguyla yardım için birlik olduğunu belirten Mauz, “Dini inancı farklı da olsa insanlar sadece dünyanın belli bölgelerinde değil, ülkemiz Almanya’da da aynı duygu ve merhametle insanlara yardım ediyor” dedi.
‘BENİ ÇOK ETKİLİYOR’
Ramazan ile ilgili kamuoyunda ve basında eksik bilgilerin yer aldığını söyleyen Mauz, şunları söyledi: “Ramazan ile ilgili konuşurken Müslümanların üstlendikleri toplumsal sorumluklarını ve angajeleri öne çıkarmak lazım. İnsanlar sahip olduklarını, ihtiyacı olanlarla nasıl paylaştıklarını ramazan ayında görüyoruz. İftar sofralarında sadece oruç tutanlar değil, tutmayanlar ve başka inanca sahip olanlar da davet ediliyor. Büyük bir misafirperverlik gösteriliyor. Bu beni çok etkiliyor.”
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