Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBaklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan
GeriAvrupa Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: Mehmet DEDEOĞLU
04.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan

Berlin’de işsizleri ve öğrencileri meslek eğitimi yapmaya hazırlayan Kreuzberg Eğitim Merkezi’nde (BWK) verilen son iftara katılan Almanya Uyum Sorumlusu Annette Widmann Mauz, burada Almanya’nın ilk Türkiye kökenli bakanı Aygül Özkan, Almanya Uyum Vakfı Genel Sekreteri Gonca Türkeli Dehnert ve BWK’nın sahibi Nihat Sorgeç ile birlikte baklava hazırladı.

MUTFAK önlüğünü takan Mauz, baklava tepsisine yerleştirilen yufkalara fıstık serpiştirdi, ardından da iftar sofrasına oturdu. Burada yaptığı konuşmada eşitliğe vurgu yapan Mauz, şöyle dedi: “Uyum sorumlusu olarak amacım, Müslüman toplumu ve diğer dini toplumları partner olarak uyum sürecinde desteklemek. Böylece toplumda eşitliği yaygınlaştırmak istiyorum. Eşitlik konusu günümüzde hâlâ ciddi olarak tartışılıyor. Siyasette de eşitlik tartışması sürüyor. Ben Federal Meclise baktığımda parlamentoda sayısal açıdan kadın ile erkek parlamenterler arasında farkı görüyorum.”

Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan

BENZER SORUNLAR YAŞANIYOR
İnsanların dini inancına bakılmaksızın günlük yaşantılarında benzer sorunlar yaşadığını belirten Mauz, örnek olarak Stuttgart’ta bir doktorun çocuğuna yuva bulamadığı için çalışamamasını gösterdi. Camide ve kiliselerde insanların yoksullara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahiplerine benzer duyguyla yardım için birlik olduğunu belirten Mauz, “Dini inancı farklı da olsa insanlar sadece dünyanın belli bölgelerinde değil, ülkemiz Almanya’da da aynı duygu ve merhametle insanlara yardım ediyor” dedi.

‘BENİ ÇOK ETKİLİYOR’
Ramazan ile ilgili kamuoyunda ve basında eksik bilgilerin yer aldığını söyleyen Mauz, şunları söyledi: “Ramazan ile ilgili konuşurken Müslümanların üstlendikleri toplumsal sorumluklarını ve angajeleri öne çıkarmak lazım. İnsanlar sahip olduklarını, ihtiyacı olanlarla nasıl paylaştıklarını ramazan ayında görüyoruz. İftar sofralarında sadece oruç tutanlar değil, tutmayanlar ve başka inanca sahip olanlar da davet ediliyor. Büyük bir misafirperverlik gösteriliyor. Bu beni çok etkiliyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Baklavanın fıstıkları Bakan Mauz’dan
İngiltere’den engellilere akülü tekerlekli sandalye sürprizi
Avrupa’da bayram coşkusu
May’den Ramazan Bayramı mesajı