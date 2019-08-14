Müjdeyi verdi: Geliri 100 bin Euro’nun altında olanlar ödemeyecek!
Federal hükümetin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında aldığı karar, bakıma muhtaç olanların çocuklarının ve engelli çocuk sahiplerinin yükünü azalttı. Buna göre, bakım sorumluluğu olup gelirleri yıllık bürüt 100 bin Euro’nun altında olanlar sağlık bakımı için para ödemeyecek.
BAKANLAR Kurulu'nun aldığı karara göre, yıllık gelirleri bürüt üzerinden 100 bin Euro’nun altında olan anne-babalarının veya engelli çocuklarının sağlık bakımı giderlerinden muaf olacak. Sağlık bakım ücretini ise bakımdan sorumlu kasa üstlenecek. SPD’li Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, toplantıdan sonra konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın yürürlüğe girmesi için meclisten geçmesi gerektiğini söyledi.
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