Bakanlık yeni yasa üzerinde çalışıyor! Artık DNA...
Almanya’da hükümet, suçluları daha hızlı saptamak ve yakalamak için DNA incelemelerini genişletmeyi hedefliyor. Fedeal Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı tasarı yasallaşırsa, kişilerin göz, saç ve ten rengi de inceleme altına alınacak. Yürürlükte olan yasalara göre DNA incelemeleri cinsiyetle sınırlı.
TASARIDA ayrıca biyolojik yaşın da DNA ile belirlenmesine imkân tanınıyor. Uzmanlar, tasarının yasallaşması durumunda suçluların yakalanmasının çok daha hızlı ve kolay olacağını savunurken, tasarıya itiraz edenler de var. İtirazların merkezini kişilik haklarının zedelenmesi oluşturuyor. Federal Adalet Bakanlığı ise tasarıya yönelik kişilik haklarının ihlal edileceği yönündeki eleştirileri kabul etmiyor. Bakanlık yetkilileri, saç, göz ve ten renginin belirlenmesinin kişilik haklarını zedelemeyeceğini savunuyor.
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