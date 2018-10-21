Bakanlık çalışanlarına konuşma yasağı mı gedirildi?
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan bakanlık çalışanlarına, milletvekilleriyle konuşma yasağı getirdiği ileri sürüldü.
WELT am Sonntag gazetesinin haberine göre, bakanlığın parlamentoyla ilişkilerden sorumlu daire başkanı, çalışanlara bir mail göndererek, milletvekilleriyle görüşmeyi yasakladı. Mailde, bakanlık görevlilerinin yetkili müsteşarın izni olmadan milletvekilleriyle görüşemeyeceği belirtildi. Bu durumda tüm memur ve askerlere milletvekilleriyle görüşme yasağı getirilmek istendiği belirtildi.
Bakanlığın bu yola başvurmasına gerekçe olarak, usulsüz ihaleler suçlaması gösteriliyor.
Savunma Bakanı von der Leyen, dışarıdan çok sayıda kişiyi danışman olarak bakanlıkta görevlendirmekle ve ihalelerin bu kişilerin bağlantılı olduğu şirketlere verilmesiyle suçlanıyor. Sayıştay, Savunma Bakanlığının ihallelerde kurallara tam riayet etmediği raporunu vermişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle