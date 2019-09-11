Bakanlar tren ve istasyonların güvenliği için buluştu
TREN ve tren istasyonlarının güvenliğini sağlamak için alınacak önlemleri görüşmek üzere bakanlar bir araya geldi. Berlin’de buluşan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, oluşturulmak istenen güvenlik paketini konuştu.
YAKLAŞIK 1.5 önce bir Eritreli’nin Frankfurt Tren Garı’nda hareket halindeki hızlı trenin önüne önce anneyi ardından da 8 yaşındaki oğlunu itmesi ve benzeri yaşanan korkunç olayların üzerine İçişleri Bakanı Seehofer de demir yolları yöneticileriyle tren istasyonlarındaki güvenliğin daha fazla nasıl artırılacağını konuşacağını söylemişti. Bunun üzerine Seehofer ve Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, demir yolları yöneticileri ve güvenlik uzmanları
alınacak güvenlik önemlerini konuşmak için toplantı yaptı.
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