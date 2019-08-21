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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
21.08.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Bakanlar Kurulu onayladı! ‘Dayanışma Vergisi’...

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Bakanlar Kurulu onayladı! ‘Dayanışma Vergisi’...

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un hazırladığı Doğu Almanya’nın kalkınması için getirilen Dayanışma Vergisi’nin kademeli olarak kaldırılması tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

BUNA göre vergi mükellefleri, iki Almanya’nın birleşmesinden sonra Doğu Almanya’nın kalkınması için geçici olarak getirilen ve daha sonra kalıcı hale gelen ‘Dayanışma Vergisi’ yükünden 2021’de kurtulacak. Bu tarihten itibaren ise vergiyi sadece yüksek geliri olanlar ödeyecek.
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarıya göre vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı 2021 yılından itibaren artık Dayanışma Vergisi ödemeyecek. İşletme sahipleri arasında 2021 yılından itibaren Dayanışma Vergisi yükünden kurtulanların oranı ise yüzde 88 olarak açıklandı. Yıllık brüt kazancı 73 bin 800 olan bekârlar ile yıllık brüt kazancı 151 bin 900 olan evli çiftler ise 28 yıldan beri yürürlükte olan vergiyi ödemeye devam edecek. 2026’da ise vergiden muaf olan dilim daha da yükseltilecek ve böylece vergiden muaf olanların oranı yüzde 96.5’e çıkacak. Geri kalan yüzde 3.5 Dayanışma Vergisi’ni ödemeye devam edecek.

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