Bakanlar Kurulu onayladı! ‘Dayanışma Vergisi’...
Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un hazırladığı Doğu Almanya’nın kalkınması için getirilen Dayanışma Vergisi’nin kademeli olarak kaldırılması tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.
BUNA göre vergi mükellefleri, iki Almanya’nın birleşmesinden sonra Doğu Almanya’nın kalkınması için geçici olarak getirilen ve daha sonra kalıcı hale gelen ‘Dayanışma Vergisi’ yükünden 2021’de kurtulacak. Bu tarihten itibaren ise vergiyi sadece yüksek geliri olanlar ödeyecek.
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarıya göre vergi mükelleflerinin yüzde 90’ı 2021 yılından itibaren artık Dayanışma Vergisi ödemeyecek. İşletme sahipleri arasında 2021 yılından itibaren Dayanışma Vergisi yükünden kurtulanların oranı ise yüzde 88 olarak açıklandı. Yıllık brüt kazancı 73 bin 800 olan bekârlar ile yıllık brüt kazancı 151 bin 900 olan evli çiftler ise 28 yıldan beri yürürlükte olan vergiyi ödemeye devam edecek. 2026’da ise vergiden muaf olan dilim daha da yükseltilecek ve böylece vergiden muaf olanların oranı yüzde 96.5’e çıkacak. Geri kalan yüzde 3.5 Dayanışma Vergisi’ni ödemeye devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle