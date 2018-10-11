Bakanın doğru söylediğini hiç bir zaman görmek mümkün değil
Belçika’da kapalı geri gönderme merkezine hapsedilen 4 çocuklu Sırp aile, sınır dışı edildi. Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken “Kendi rızalarıyla ülkemizden ayrıldılar” derken Çocuk Hakları Komiseri Bernard De Vos, “Hiçbir zamanı doğruyu söylediğini görmek mümkün değil” sözleriyle bakanı yalanladı. De Vos, ailenin zorla ve şiddet kullanarak gönderildiğini söyledi.
Belçika’da ağustostan beri sınır dışı edilmek üzere Steenokkerzeel kentindeki 127bis adlı kapalı geri gönderilme merkezine hapsedilen 4 çocuklu Sırp aile, sonunda sınır dışı edildi.
Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, “Nihayet 4 çocuklu Sırp aile kendi gönlü ve rızalarıyla Sırbistan’a Brüksel uçakla döndü” açıklamasını yaptı.
ZORLA GERİ GÖNDERİLDİLER
Ancak Bakan Francken’i Çocuk Hakları Komiseri Bernard De Vos yalandı. De Vos, Sırp ailenin anavatanlarına zorla ve şiddet kullanarak geriye gönderildiğini söyledi. De Vos “Bir anne ve dört çocuğu olan Sırp aile, Steenokkerzeel’in kapalı merkezinin çokça tartışılan aile birimine kilitlenen ilk aile oldu. İnsan hakları hiçe sayılarak zorla geri gönderildiler. Bakan Francken’ın iddia ettiği gibi kendi rızaları ile değil. Bakan Francken’in hiçbir zamanı doğruyu söylediğini görmek mümkün değil. Yine gizli kapılar ardında bir aile uçakla geriye gönderildi ve bununla gurur duyan bir bakan var” dedi.
Azerbaycanlı bir ailenin de sınır dışı edileceği açıklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle