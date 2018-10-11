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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP
11.10.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Bakanın doğru söylediğini hiç bir zaman görmek mümkün değil

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Bakanın doğru söylediğini hiç bir zaman görmek mümkün değil

Belçika’da kapalı geri gönderme merkezine hapsedilen 4 çocuklu Sırp aile, sınır dışı edildi. Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken “Kendi rızalarıyla ülkemizden ayrıldılar” derken Çocuk Hakları Komiseri Bernard De Vos, “Hiçbir zamanı doğruyu söylediğini görmek mümkün değil” sözleriyle bakanı yalanladı. De Vos, ailenin zorla ve şiddet kullanarak gönderildiğini söyledi.

Belçika’da ağustostan beri sınır dışı edilmek üzere Steenokkerzeel kentindeki 127bis adlı kapalı geri gönderilme merkezine hapsedilen 4 çocuklu Sırp aile, sonunda sınır dışı edildi.
Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, “Nihayet 4 çocuklu Sırp aile kendi gönlü ve rızalarıyla Sırbistan’a Brüksel uçakla döndü” açıklamasını yaptı.

ZORLA GERİ GÖNDERİLDİLER
Ancak Bakan Francken’i Çocuk Hakları Komiseri Bernard De Vos yalandı. De Vos, Sırp ailenin anavatanlarına zorla ve şiddet kullanarak geriye gönderildiğini söyledi. De Vos “Bir anne ve dört çocuğu olan Sırp aile, Steenokkerzeel’in kapalı merkezinin çokça tartışılan aile birimine kilitlenen ilk aile oldu. İnsan hakları hiçe sayılarak zorla geri gönderildiler. Bakan Francken’ın iddia ettiği gibi kendi rızaları ile değil. Bakan Francken’in hiçbir zamanı doğruyu söylediğini görmek mümkün değil. Yine gizli kapılar ardında bir aile uçakla geriye gönderildi ve bununla gurur duyan bir bakan var” dedi.
Azerbaycanlı bir ailenin de sınır dışı edileceği açıklandı.

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