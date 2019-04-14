Bakandan çıplak protestoculara: Eşcinselim, beni soyunarak etkileyemezsiniz
Kürtajın kadınlar üzerindeki etkisini araştırmak için 5 milyon Euro bütçe ayırmayı planlayan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuşma yaptığı sırada Femen üyesi kadın tarafından çıplak protesto edildi. Bakanın, eşcinsel olduğunu hatırlatarak “Soyunarak beni etkileyemezsiniz” sözü salonda alkışlarl akarşılık buldu.
FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn, kürtaj ile ilgili yapmayı planladığı araştırma nedeniyle protesto edildi. Kürtajın kadınlar üzerindeki etkisini araştırmak için 5 milyon Euro bütçe ayırmayı planlayan Bakan’ı Femen üyesi iki kadın soyunarak protesto etti.
Çıplak protesto, Spahn’ın Schleswig Holstein eyaletindeki Meldorf kentinde partisi CDU’nun gençlerle biraraya geldiği toplantıda gerçekleşti. Bakan kürsüde konuştuğu sırada soyunan iki genç kadın, sahneye fırladı.
ERKEK PERTNERİYLE YAŞIYOR
Kadınların göğüslerine ve karınlarının üzerine ‘Benim vücudum, benim tercihim’ yazısı yazdıkları görüldü. Eylemleri sırasında Wolfgang Petry’nin ‘Cehennem’ şarkısını da söyleyen eylemci kadınlar bakanın korumaları tarafından salondan çıkarıldı. Kadınların dışarı çıkarıldığı sırada Spahn, eşcinsel olduğunu hatırlatarak “Soyunarak beni etkileyemezsiniz” dedi. Spahn’ın bu sözleri salonda alkışlandı. Merkel’in kabinesinde sağlık bakanı olarak görev yapan Spahn, erkek partneriyle yaşıyor.
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