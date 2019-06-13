Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre’de
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği konutunda verilen resepsiyona katıldı. Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Konferansı dolayısıyla Cenevre’de bulunan işçi ve işveren heyetleriyle görüş alışverişinde bulundu.
BAKAN Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılmak için gittiği İsviçre’nin Cenevre kentinde gün içinde çeşitli temaslarda bulundu. Temasların ardından Selçuk, Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye’den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı. Bakan Selçuk, burada konferans dolayısıyla Cenevre’de bulunan işçi ve işveren heyetiyle bir süre görüş alışverişinde bulundu.
KATARLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Selçuk ILO’nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf bin Muhammed el Osman Fahro ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş gücü anlaşmasının tadil edilmesi ile aile, kadın ve sosyal işler alanında yeni bir mutabakat zaptı imzalanmasının yol haritası ele alındı. Görüşmede mutabakat zaptının gelecek ay netleştirilmesi planlandı. Bakan Selçuk’a görüşmede, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.
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