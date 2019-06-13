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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
13.06.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre’de

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre’de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği konutunda verilen resepsiyona katıldı. Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Konferansı dolayısıyla Cenevre’de bulunan işçi ve işveren heyetleriyle görüş alışverişinde bulundu.

BAKAN Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılmak için gittiği İsviçre’nin Cenevre kentinde gün içinde çeşitli temaslarda bulundu. Temasların ardından Selçuk, Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye’den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı. Bakan Selçuk, burada konferans dolayısıyla Cenevre’de bulunan işçi ve işveren heyetiyle bir süre görüş alışverişinde bulundu.

KATARLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Selçuk ILO’nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf bin Muhammed el Osman Fahro ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş gücü anlaşmasının tadil edilmesi ile aile, kadın ve sosyal işler alanında yeni bir mutabakat zaptı imzalanmasının yol haritası ele alındı. Görüşmede mutabakat zaptının gelecek ay netleştirilmesi planlandı. Bakan Selçuk’a görüşmede, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti.

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