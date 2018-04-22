Bakan von der Leyen: Suriye’ye milyarlarca euro yardım yapmaya hazırız
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın, Suriye’nin yeniden yapılanması için mali yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Brüksel’de salı günü yapılacak ve Suriye ile bölgenin geleceğinin masaya yatırılacağı konferans öncesi Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan Savunma Bakanı von der Leyen, birçok ülkenin Suriye’ye yardım edeceğini düşündüğünü söyledi. Almanya’nın milyarlarca euro yardım yapmaya hazır olduğunu belirten von der Leyen, “Bu para sayesinde Şam’a her yerden erişim sağlanacak. Öncelikle ülkedeki insanları açlıktan kurtarmak ve tıbbi yardım yapmak gerekiyor. Ardından elektrik ve içme suyu ihtiyacı karşılanmalı, yıkılmış binaların restorasyonu yapılmalı” dedi.
Geçen yıl Brüksel’de gerçekleşen ilk konferansta Suriye için 6 milyar euro yardım toplanmıştı.
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