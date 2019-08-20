Bakan Varank Berlin’e geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 22 Ağustos perşembe günü Almanya’da gerçekleştirilecek ‘Türk-Alman Yapay Zeka Konferansı’na katılmak üzere Berlin’e geliyor. Konferansa, Türkiye’den çeşitli kamu ve sivil kuruluş temsilcilerinin yanı sıra yapay zekanın sanayide kullanılması konusunda çalışma yapan akademisyenler ve sektörün önemli isimleri de katılacak.
ZİYARETE Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermüt de eşlik edecek. ‘Yapay Zeka’ ve ‘Dijital Dönüşüm’ başlıkları altında iki panelin de yer alacağı konferansın iki ülke arasındaki bilimsel, sınai ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir platform olması öngörülüyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında Türk ve Alman tarafların, sanayide akıllı sistemlerin kullanımı, yapay zeka ve endüstrinin dijital dönüşümü konularını ele almaları ve gelecekte iki ülkenin bu konularda birlikte çalışılabileceği alanların tespiti yönünde değerlendirmelerde bulunmaları planlanıyor.
YATIRIMCILARLA DA BULUŞACAK
Bakan Varank, Berlin ziyareti kapsamında ayrıca Max Planck ve Fraunhofer Enstitüsü gibi yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında temel ve uygulamalı araştırmalarda Almanya’nın önemli öncü kurumlarını ziyaret edecek. Almanya’da faaliyet gösteren Türkiye kökenli bilim insanlarıyla da buluşacak olan Varank, Türk ve Alman yatırımcılar ile görüşmeler yapacak. Bakan Varank’ın ziyareti, 36 milyar dolara ulaşan dış ticaret hacmiyle, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarı konumunda olan Almanya ile iş birliğinin geliştirilmesi, bu birlikteliğin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarına da taşınması açısından büyük önem taşıyor.
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