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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali VARLI / BERLİN
28.11.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Bakan Scheuer ‘otoban ücreti’ için hesap verecek!

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Bakan Scheuer ‘otoban ücreti’ için hesap verecek!

Federal Meclis, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınması için danışmanlık ücreti ödeyerek ülkeyi zarara uğratan Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer için araştırma komisyonunun kurulmasını kabul etti.

MUHALEFET partileri, Yeşiller, FDP ve Sol Parti’nin önerge vererek talep ettiği araştırma komisyonu AfD’nin de lehte oy kullanmasıyla mecliste yeterli çoğunluğa ulaşarak kabul edildi. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapacak.

TASARI ÇEKMECEDE KALMIŞTI
Federal Ulaştırma Bakanlığı, hem Almanya’daki siyasi partiler hem hukukçular hem de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sadece yabancı plakalı araçlardan otoban ücretinin alınmasının AB ilkelerine aykırı olduğu ve AB üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağı yönünde uyarıları dikkate almamış bakanlık bütçesinden yasa tasarısı için danışmanlık ücreti ödemişti. Avrupa Adalet Divanı, sadece yabancı plakalı otomobillerde otoban ücretinin alınamayacağına hükmedince tasarı da bakanlığın çekmecesinde kalmıştı.

 

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