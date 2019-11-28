Bakan Scheuer ‘otoban ücreti’ için hesap verecek!
Federal Meclis, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınması için danışmanlık ücreti ödeyerek ülkeyi zarara uğratan Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer için araştırma komisyonunun kurulmasını kabul etti.
MUHALEFET partileri, Yeşiller, FDP ve Sol Parti’nin önerge vererek talep ettiği araştırma komisyonu AfD’nin de lehte oy kullanmasıyla mecliste yeterli çoğunluğa ulaşarak kabul edildi. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapacak.
TASARI ÇEKMECEDE KALMIŞTI
Federal Ulaştırma Bakanlığı, hem Almanya’daki siyasi partiler hem hukukçular hem de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sadece yabancı plakalı araçlardan otoban ücretinin alınmasının AB ilkelerine aykırı olduğu ve AB üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağı yönünde uyarıları dikkate almamış bakanlık bütçesinden yasa tasarısı için danışmanlık ücreti ödemişti. Avrupa Adalet Divanı, sadece yabancı plakalı otomobillerde otoban ücretinin alınamayacağına hükmedince tasarı da bakanlığın çekmecesinde kalmıştı.
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