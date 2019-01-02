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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Berlin, Twitter
02.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Bakan Scheuer, otoban parasını Twitter’dan duyurdu

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Bakan Scheuer, otoban parasını Twitter’dan duyurdu

Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya otobanlarını kullanan yapancı plakalı araçlardan otoban parası alınacağını duyurdu.

CSU, Almanya’da 2014’te yapılan genel seçimlerden önce plakalı tüm araçlardan otoban ücreti alınacağını vaat etmişti. Bu şekilde oy toplayan CSU, dört yıl boyunca üzerinde çalıştığı otoban ücretini bir türlü yasallaştıramadı. AB, sadece yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınmasını, AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Almanya’yı uyarmıştı.

Bakan Scheuer, otoban parasını Twitter’dan duyurdu

Bu konudaki kararlığını sürdüren CSU’lu Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, yasayı çıkaracağını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: “Hepinize mutlu bir yeni yıl diliyorum. 2019 yılı iyi bir haberle başlıyor. Otobanların kamyonlara ücretli olmasını sağlayacak uygulama Ekim 2020’de başlıyor.”

VERGİDEN DÜŞÜRECEK
Bakan, daha önceki açıklamalarında kamyonlardan otoban ücretinin 2021 yılında alınacağını açıklamıştı. Avrupa’da bazı ülkelerin otoban ücreti almasını örnek gösteren Scheuer, benzer uygulamayı Almanya’da da hayata geçirmenin üzerinde çalışıyordu. Scheuer, otoban ücretinin sadece yabancı plakalı kamyonlardan almak için ise Alman plakalı kamyonlardan alınan otoban ücretini yıllık vasıta vergisinden düşürmeyi planlıyor. Böylece Alman plakalı kamyonlar otoban ücretinden muaf tutulacak.

 

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