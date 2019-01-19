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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: AA
19.01.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Avrupa ve Almanya’nın Türklere ihtiyacı var

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Bakan Pakdemirli: Avrupa ve Almanya’nın Türklere ihtiyacı var

Almanya’nın ev sahipliğini yaptığı ‘11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu’ kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı için Berlin’de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin Büyükelçiliği’nde Türkiye kökenli iş insanlarıyla buluştu.

TOPLANTIDA, Avrupa ve Almanya’da nüfusun azaldığına değinen Bakan Pakdemirli şunları söyledi: “Buralar yaşlanıyor. Önümüzdeki dönemde Almanya ve Avrupa’nın Türklere ihtiyacı olacak. Hepiniz ayrı ayrı Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. Sizler bizim için değerlisiniz. Tarımla ilgili her zaman her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye, Avrupa’da tarımda ve tekstilde iyi konumda. Gıda arz güvenliği için Türklerin gıda pastasından daha fazla pay alması gerektir. En önemli şey temel ihtiyaç ve temel ihtiyacın karşılanması. O yüzden gıda arz güvenliği sadece Türkiye’nin problemi değil, bu dünyanın bir problemi.”

Bakan Pakdemirli: Avrupa ve Almanya’nın Türklere ihtiyacı var

‘O SÖZLERİ DUYUNCA...’
“Yarın yeni yeni şirketler doğacak. Bana Davos toplantılarından bir tanesinde şunu söylediler; ‘15 yıl içerisinde işte 2030’ların ortalarına doğru, bugün var olmayan ama yarın var olacak şirket olacak’ dediler. O şirket için ‘Uzaktan eğitim şirketi, dünyanın en zengin şirketi olacak ve 1.5 trilyon doların üzerinde değeri olacak’ dediler. Bunu anlamakta zorluk çekmiyorum ama dünyanın ilk 3’e veya 5’e girecek şirketlerin tarım şirketleri olacağını söyleyince şok olmuştum.”

Bakan Pakdemirli: Avrupa ve Almanya’nın Türklere ihtiyacı var

‘ŞEMSİYE MARKA OLACAK’
“Daha çok global markaya sahip olabilmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık olarak buna öncülük etmek istiyoruz. Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde de çalışıyoruz. Bu marka dünyanın her yerinde pazarlanıyor olacak. Marka iletişimle ilgili gereken destek devlet tarafından verilecek. Devlet hiçbir şekilde üretim içerisinde olmayacak.”

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