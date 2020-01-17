Bakan Pakdemirli, Alman mevkidaşıyla görüştü

BAKAN Pakdemirli, her yıl ocak ayında Berlin’de düzenlenen Uluslararası Yeşil Hafta (IGW) Fuarı ve Gıda ve Tarım Küresel Forumu kapsamında gerçekleştirilecek ‘Tarım Bakanları Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Berlin’e geldi. Pakdemirli ve beraberindeki heyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın havaalanında karşıladı. Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda çok sayıda ülkenin tarım bakanıyla bir araya geldi. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile de görüşen Bakan Pakdemirli, mevkidaşıyla uzun süre sohbet etti. İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK

Teması ‘Herkes için gıda. Güvenli, çeşitli ve sürdürülebilir beslenme için ticaret’ olan 2020 Gıda Zirvesi’ne katılacak olan Pakdemirli, etkinlikler kapsamında ‘Tarımsal Kalkınma için Ticaret’ konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak. Bakan Pakdemirli ayrıca, Moğolistan, Özbekistan, Almanya, Brezilya, Hırvatistan ile AB Komisyon Başkanı ve FAO Direktörü ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nda Almanya’da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya da gelecek. ULUSLARARASI YEŞİL HAFTA FUARI

Tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı da bugün Berlin’de kapılarını açıyor. Bu yıl Hırvatistan’ın partner ülke olduğu fuara, rekor sayıda 72 ülkeden bin 800’den fazla şirket katılıyor. 14 Afrika ülkesinden çiftçilerde otantik Afrika ürünlerini sergiliyor. Şirketler 100 binden fazla ürün sergiliyor. Bu yıl 85’incisi düzenlenen fuar, Almanya Çiftçiler Birliği ve Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu sponsorluğunda Messe Berlin tarafından organize ediliyor. Fuarı yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar 26 Ocak’a kadar açık kalacak.