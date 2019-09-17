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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞRAFLAR: DHA-ARŞİV
17.09.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Bakan Koca, gururumuz Dr. Dilek Gürsoy’u tebrik etti

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Bakan Koca, gururumuz Dr. Dilek Gürsoy’u tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya’da yılın doktoru ödülüne layık görülen Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy’u görüntülü arayarak tebrik etti. Gürsoy’u 29 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek olan VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na davet eden Bakan Koca, başarılı hekimin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

ALMANYA Siegburg Helios Kliniği’nde Yapay Kalp Nakli Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Dilek Gürsoy, Avrupa’da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrah oldu. Dr. Dilek Gürsoy, çalışmalarından dolayı Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yapan hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen Alman Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Dr. Gürsoy’u görüntülü arayan Sağlık Bakanı Koca, Gürsoy’u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek, “Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın gururu oldunuz” dedi. Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy’un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti.

MEMNUNİYETLE GELİRİM
Dr. Dilek Gürsoy, Sağlık Bakanı’na teşekkür ederek, çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümlerin gerektiğini söyledi. Gürsoy, Bakan Koca’nın VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na davetine ise ‘Memnuniyetle gelirim’ yanıtını verdi. Bakan Koca, Gürsoy’un çalışmalarını Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden de destekleyeceklerini belirtti.

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