Bakan Klose: ‘Artık proje değil, sağlık sisteminin bir parçası’

GIESSEN kentinde Türk Alman Sağlık Vakfı (TASV) tarafından kurulmuş olan Almanya‘nın ilk ve tek ‘Kültürlerarası Sağlık Merkezi’ni (Interkulturelle Ambulanz) ziyaret eden Hessen Sosyal ve Entegrasyon Bakanı Kai Klose, üniversite hastanesi Giessen Marburg bünyesindeki bu kliniğe eyaletin genel sağlık bütçesinden destek için çaba göstereceğini söyledi. Bu yıl başında kurulan yeni eyalet hükümetinde sağlık konularının da görev kapsamına alan bakanlığı üstlenen Klose, tam adı Giessen Marburg Üniversite Klinik (UKGM) olan hastanenin ana binası içinde hizmet veren merkeze yaptığı ziyarette TASV Başkanı Dr. Yaşar Bilgin’in yanı sıra üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Klose, samimi bir ortamda geçen görüşme sonunda merkezin sağlık sisteminin kurumsal bir parçası olarak desteklenebilmesi için yapılan önerileri değerlendireceğini açıkladı.

‘ENTEGRASYON HEP DEVAM EDER’

Bakan, sağlık sigortalarıyla da bu kapsamda görüşme yoluna gideceğini söyledi. Uzun yıllar Yeşiller Partisi Hessen Eyalet Başkanlığı’nı yürüten ve şu an başında bulunduğu bakanlıkta önceki hükümet döneminde ‘Entegrasyon Sorumlusu’ olarak görev yapan Klose, merkezin çalışmalarını öteden beri bildiğini belirterek “Entegrasyonun bir maraton olarak görülmesine karşıyım. Ne kadar uzun sürerse sürsün, maraton da bir an gelir biter. Ancak entegrasyon hep devam edecek bir süreçtir. Artık‚ model projenin dışında yaratıcı ve kalıcı çözümler bulmalıyız” dedi. Bakanın Dr. Bilgin eşliğinde ‘Kültürlerarası Sağlık Merkezi’nin tüm bölümlerini gezmesi, genç doktorlar ve personelle tanışmasının ardından merkez hakkında ayrıntılı bilgi almak, sorunları ve hükümetten beklentileri görüşmek üzere bir saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.





KÜÇÜK BİR ODADA SAĞLIK ZİRVESİ

Merkezin küçük bir odasında gerçekleştirilen toplantıya Bakan Klose ve Dr. Bilgin’in yanı sıra Giessen Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, UKGM‘nin Giessen Direktörü Prof. Dr. Werner Seeger, Marburg Direktörü Dr. Sylvia Heinis, Etik Konseyi Başkanı Matthias Brumhard ile önceki yıllarda uzun bir süre Hessen Bilim Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard katıldı. Basın mensuplarının da olduğu görüşmede Dr. Bilgin, 2015 yılında kurulan merkezin esas olarak TASV ve UKGM tarafından finanse edildiğini, ayrıca bir dönem bakanlıktan da proje desteği alındığını açıkladı.





‘SAĞLIK HİZMETİ TEMEL İNSANLIK HAKKIDIR’

Halen ikisi stajyer olmak üzere, kendisi dahil beş hekimin görev yaptığı merkezde şimdiye kadar dört bin kişiye hizmet verildiğini belirten Bilgin, “Sağlık hizmeti bir temel insanlık hakkıdır. Biz de herkesin bu haktan tam olarak yararlanabilmesi için hizmet veriyoruz. Elbette Almanca‘yı yeterince bilmediği için ya da diğer kültürel farklılıklar nedeniyle diğer sağlık kurumlarında yeterli tedavi göremeyen insanlara hizmet verdiğimiz için buradaki çalışmaların entegrasyona da katkısı var” dedi.





SIĞINMACILAR İÇİN DE BAŞVURU MERKEZİ

Merkezde Türkçe ve Almanca’nın dışında Arapça, Kürtçe, İngilizce gibi dilleri konuşan doktorların görev yaptığını, başka dillerde iletişim gerektiğinde kısa zamanda tercüman desteği alabildiklerini vurgulayan Bilgin, hastaların çoğunluğunun Türkiye kökenli göçmenler olduğunu, ancak son yıllarda çok sayıda sığınmacıya da hizmet verildiğini vurguladı.

SAĞLIK HİZMETİNİN KALİTESİ ARTTI

Hindistan kökenli bir göçmen aileden gelen ve bu görevi üstlendiğinde Almanya’nın en genç üniversite rektörü olan Prof. Dr. Mukherjee de merkezin çok önemli bir hizmet verdiğine işaret etti. Toplantıya katılan Giessen ve Marburg Üniversite hastanelerinin yöneticileri de merkezin hizmetlerinin sadece hastalar için değil, diğer bölümlerindeki doktorlara da çok yardımı olduğunu ve böylece verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttığını, zaman kaybından kaynaklanan maliyetlerin azaldığını vurguladılar. Özellikle son yıllarda Giessen‘deki ‘Sığınmacı İlk Toplanma Merkezi’ne binlerce göçmenin yerleştirilmesinden sonra merkezin çalışmalarına çok büyük ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.

GİESSEN ÖRNEK OLUYOR

Kültürlerarası Sağlık Merkezi, son günlerde yoğun ziyaretçi trafiği yaşıyor. Bakan Klose’den birkaç gün önce de merkezi Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar tarafından ziyaret edilmişti. Aynı bakanlığın daha önceki müsteşarlarından Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard, hem Asar’ın, hem de Bakan Klose’nin ziyareti sırasında bulundu. ‘Kültürlerarası Sağlık Merkezi’nin kurulmasına ve çalışmalarına destek veren Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard, Dr. Bilgin’in yönetimindeki merkezin çalışmalarının tüm Almanya’daki sağlık sistemi için bir ‘örnek model’ olduğunu söyledi ve bu konudaki ilk adımın önümüzdeki dönemde Augusburg‘da atılabileceğini kaydetti. Akademik destek verdiği Augusburg Üniversitesi kapsamında büyük bir hastanenin kurulması yolunda çalışmaların sürdüğünü belirten eski Müsteşar, önerisi üzerine yetkililerin Giessen modelini incelediklerini söyledi. Toplantıda ayrıca Hessen Eyaleti’nin üç kentinde (Offenbach, Wiesbaden ve Fulda), kapsamı çok daha dar da olsa benzer projeler yürütüldüğü belirtildi.