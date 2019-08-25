Bakan ısrar ediyor, SPD ve muhalefet istemiyor: Tornado krizine doğru
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ısrar, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilimden sonra İncirlik’ten Ürdün’e kaydırılan Irak ve Suriye’de görevli Tornado uçaklar ile Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasını istiyor. Hükümet ortağı SPD ve muhalefet partileri ise 31 Ekim’de görev süresi dolacak birliklerin ülkeye dönmesini istiyor.
ALMANYA Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK), 31 Ekim’de görev süresi dolacak olan Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede görevlendirilen askeri birliklerin ve Tornada keşif uçaklarının görev süresininin uzatılmasını istiyor. Federal Savunma Bakanı, askeri birliklerin bölgede kalıp görevine devam etmesi için çalışma başlattı. Bakanın bu konudaki ısrarının hükümet içinde yeni bir krize neden olması bekleniyor.
Federal Meclis’in onayıyla ancak mümkün olabilecek uzatmaya ise hükümet ortağı SPD kesin bir dille karşı çıkıyor. SPD, askerlerin ve tornadoların geri çağrılmasını istiyor.
KENDİNİ GÖSTERMEK İÇİN BAKANLIĞI KULLANIYOR
“SPD buna kesinlikle karşı. Askerlerin ve tornadoların bölgede kalmasını gerektirecek bir neden yok” diyen SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Karl Lauterbach, mecliste görev süresinin uzatılmasıyla ilgili oylamada ret oylarının daha çok olacağına inanıyor. Lauterbach, Kramp Karrenbauer’un kendisini göstermek için bakanlığı kullandığını belirterek. “Bakan, görev süresinin uzatılmasına onay vermesi için bize ikna edeci bir gerekçe sunamadı” dedi.
SPD’nin yanı sıra muhalefet partileri de görev sürelesinin uzatılmasına karşı çıkıyor.
Savunma Bakanı, geçen hafta Ürdün’e gitmiş, üste hem incelemelerde bulunmuş hem de görevli asker ve pilotları ziyaret etmişti.
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