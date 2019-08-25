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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraflar: DPA
25.08.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Bakan ısrar ediyor, SPD ve muhalefet istemiyor: Tornado krizine doğru

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Bakan ısrar ediyor, SPD ve muhalefet istemiyor: Tornado krizine doğru

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ısrar, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilimden sonra İncirlik’ten Ürdün’e kaydırılan Irak ve Suriye’de görevli Tornado uçaklar ile Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasını istiyor. Hükümet ortağı SPD ve muhalefet partileri ise 31 Ekim’de görev süresi dolacak birliklerin ülkeye dönmesini istiyor.

ALMANYA Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK), 31 Ekim’de görev süresi dolacak olan Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadelede görevlendirilen askeri birliklerin ve Tornada keşif uçaklarının görev süresininin uzatılmasını istiyor. Federal Savunma Bakanı, askeri birliklerin bölgede kalıp görevine devam etmesi için çalışma başlattı. Bakanın bu konudaki ısrarının hükümet içinde yeni bir krize neden olması bekleniyor.
Federal Meclis’in onayıyla ancak mümkün olabilecek uzatmaya ise hükümet ortağı SPD kesin bir dille karşı çıkıyor. SPD, askerlerin ve tornadoların geri çağrılmasını istiyor.

Bakan ısrar ediyor, SPD ve muhalefet istemiyor: Tornado krizine doğru

KENDİNİ GÖSTERMEK İÇİN BAKANLIĞI KULLANIYOR
“SPD buna kesinlikle karşı. Askerlerin ve tornadoların bölgede kalmasını gerektirecek bir neden yok” diyen SPD Federal Meclis Grup Başkanvekili Karl Lauterbach, mecliste görev süresinin uzatılmasıyla ilgili oylamada ret oylarının daha çok olacağına inanıyor. Lauterbach, Kramp Karrenbauer’un kendisini göstermek için bakanlığı kullandığını belirterek. “Bakan, görev süresinin uzatılmasına onay vermesi için bize ikna edeci bir gerekçe sunamadı” dedi.
SPD’nin yanı sıra muhalefet partileri de görev sürelesinin uzatılmasına karşı çıkıyor.
Savunma Bakanı, geçen hafta Ürdün’e gitmiş, üste hem incelemelerde bulunmuş hem de görevli asker ve pilotları ziyaret etmişti.

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