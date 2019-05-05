Bakan Altmaier’in annesi vefat etti
Almanya Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in 89 yaşındaki annesi Anita Altmaier geçen pazar günü yaşamını yitirdi.
İKİ çocuk annesi Anita Altmaier, Saarland’da madenci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle üniversite yerine meslek eğitimi aldı. Hemşire olan Anita Altmaier, madenci ile evlenince ev kadını oldu.
2.5 yıl önce dengesini kaybedip düşen ve ciddi sakatlık geçiren Anita Altmaier, uzun süren tedavilere rağmen bir eski sağlığına kavuşamadı. Annesiyle sıkı bir ilişkisi bulunan Bakan Altmaier, paskalya bayramını annesinin yanında geçirmişti.
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