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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images, dpa
05.06.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı: Yine açılışa yetişmeyebilir

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Bakan açıkladı: Yine açılışa yetişmeyebilir

Yapımı bir türlü tamamlanamayan Berlin Brandenburg Havaalanı’nın açılışının yine ertelenmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, inşaatın tamamen bitirilip havaalanının belirlenen tarihe yetişeceği konusunda şüphelerinin ve endişelerinin olduğunu söyledi.

YANGIN söndürme sistemi ve kabloların çekilmesinin ardından kontrol için çok az sürenin kalacağına işaret eden CSU’lu Bakan Scheuer, “Bu belirsizlik beni endişelendiriyor” dedi. İnşaatı 15 yıldır devam eden ve ‘Almanya’nın ayıbı’ olarak değerlendirilen havaalanının, Ekim 2020’de açılması planlanmıştı. Havaalanı hizmete girdiğinde 2035’e kadar yılda 28 milyon yolcuya hizmet edecek şekilde planlandı. Daha sonra ise havaalanı genişletilerek yolcu kapasitesini 56 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Bakan açıkladı: Yine açılışa yetişmeyebilir

2004’te yapımına başlanan havaalanı 2011 yılının kasım ayında açılacaktı. Fakat bu tarihe yetişmeyince açılış Haziran 2012’ye ertelenmişti. Ancak havaalanı yine bitirilemedi ve 2017’de açılışın Ekim 2020’de yapılacağı resmi olarak bir daha duyuruldu.

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