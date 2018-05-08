Bakan açıkladı...1992 yılına geriledi
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yıllık suç istatistiğini açıklarken, Almanya’nın güvenli bir ülke olduğunu söyledi. Ülkedeki suç oranı 1992 yılının seviyesine çekildi.
ALMANYA’da 2017 yılında işlenen kriminal suçlarda azalma meydana geldi. 2016 yılıyla kıyaslandığında geçen yıl suç işleme oranı yüzde 10 kadar azaldı. Nüfusa göre kıyaslandığında ise 2017 yılındaki suç işleme oranı 1992 yılının seviyesine geriledi.
Polisin 2017 Suç Raporu’na geçen rakamlara göre Almanya’da 2 milyon 112 bin 715 kişi suça bulaştı. İşlenen suç sayısı ise suç sayısı ise 5 milyon 761 984.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, raporla ilgili basın toplantısında Almanya’da suç işleme oranın azaldığını söyleyerek, “Almanya güvenli bir ülke oldu” dedi. Seehofer konuşmasında temkini de elden bırakmadı. Bakan “Ama yüzde 100 güvenlik garantisini de kimse veremez” diye konuştu. Bakan, güvenliği artırmak için polisiye önlemlerin elden bırakılmayacağının da altını çizdi.
HIRSIZLIK İLK SIRADA
Rapora göre işlenen suçlar arasında hırsızlık ilk sırada yer alıyor. Toplam suç oranında hırsızlık yüzde 36.4 ile başta geliyor. Basit hırsızlık oranı yüzde 20.1 iken, organize hırsızlık oranı ise yüzde 16.3. Hırsızlığı yüzde 15.8 oranla dolandırıcılık izliyor. Mala verilen zararın toplam suçlardaki oranı yüzde 10, adam yaralama oranı ise yüzde 9.7. Cinsel saldırı suçların oranı ise toplam suçların yüzde birini oluşturdu. Yabancılar hukukuna yönelik muhalefet suç oranı ise 3.1. Cinsiyete göre yapılan ayrımda en fazla suç işleyenler erkekler oldu. 1 milyon 586 bin 135 erkek suç işlerken, buna karşın herhangi bir suça karışan kadınların sayısı 526 bin 578. Suça karışan yabancıların sayısı ise kayıtlara Almanların yarısı kadar olarak geçti. Öte yandan suça bulaşan yabancıların oranı bir önceki yıla göre yüzde 23 azalma gösterdi.
PKK’NIN KARIŞTIĞI SUÇLAR
Almanya’da yasaklı terör örgütleri arasında bulunan PKK’nın düzenlediği etkinliklerin sayısı da polis raporunda yer aldı. 2016 yılında terör örgütünün karıştığı suçların sayısı bin 518 iken bu sayı geçen yıl bin 28’e geriledi. 2016 yılında PKK ve işbirlikçi derneklerin Almanya genelinde düzenlediği etkinlikler ve gösterilerin sayısındaki düşüş de gözle görülür seviyede. 2016 yılında bin 200 etkinlik düzenleyen PKK ve yandaşlarının geçen yıl düzenledikleri etkinlik sayısı 745’te kaldı. Bunda Ankara’nın Berlin’e PKK konusunda son yıllarda yaptığı baskının etkili olduğu tahmin ediliyor.
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