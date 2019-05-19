BAK 07 sezonu ikinci bitirdi, Büyükelçi sahaya indi
Regionalliga'da mücadele eden BAK 07, sezonun son maçında Viktoria'yı 2-0 yenerek sezonu ikinci bitirdi. Maçı izleyen Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, sahaya inerek BAK 07 futbolcularını ve teknik heyeti tebrik etti.
ALMANYA’da en üst amatör lig olan Regionalliga’da mücadele eden BAK 07’nin Viktoria takımı ile yaptığı sezonun son maçını Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, BAK 07 Başkanı Mehmet Ali Han ile birlikte izledi.
70 PUANLA İKİNCİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 36. dakikasında Kauder, attığı kafa gölüyle BAK 07’yi öne geçirdi. İkinci yarıda da rakibine göre daha etkili oynayan BAK 07, 63. dakikada Abu Bakarr ile skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan BAK 07, sezonu da 70 puanla ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmayı 90 dakika izleyen Büyükelçi Ali Kemal Aydın, BAK 07 takımı futbolcularını ve teknik heyeti, maçtan sonra sahaya inerek tebrik etti.
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