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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
19.05.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

BAK 07 sezonu ikinci bitirdi, Büyükelçi sahaya indi

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BAK 07 sezonu ikinci bitirdi, Büyükelçi sahaya indi

Regionalliga'da mücadele eden BAK 07, sezonun son maçında Viktoria'yı 2-0 yenerek sezonu ikinci bitirdi. Maçı izleyen Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, sahaya inerek BAK 07 futbolcularını ve teknik heyeti tebrik etti.

ALMANYA’da en üst amatör lig olan Regionalliga’da mücadele eden BAK 07’nin Viktoria takımı ile yaptığı sezonun son maçını Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ve Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, BAK 07 Başkanı Mehmet Ali Han ile birlikte izledi.

BAK 07 sezonu ikinci bitirdi, Büyükelçi sahaya indi

70 PUANLA İKİNCİ TAMAMLADI
Karşılaşmanın 36. dakikasında Kauder, attığı kafa gölüyle BAK 07’yi öne geçirdi. İkinci yarıda da rakibine göre daha etkili oynayan BAK 07, 63. dakikada Abu Bakarr ile skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan BAK 07, sezonu da 70 puanla ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmayı 90 dakika izleyen Büyükelçi Ali Kemal Aydın, BAK 07 takımı futbolcularını ve teknik heyeti, maçtan sonra sahaya inerek tebrik etti.

BAK 07 sezonu ikinci bitirdi, Büyükelçi sahaya indi

 

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