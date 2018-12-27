Bahçeli'den Güneş'e bir mesaj
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Medya Temsilcileri İle Buluşma programı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Beşiktaş'ın son günlerdeki performansından memnun musunuz?" sorusuna, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz." dedi.
Bahçeli açıklamasında, "Beşiktaş iyi gitmiyor. İkinci devreye hazırlanıyoruz. Sabah spor programında en fazla gol atanları sayıyorlar, içinde bir tane Türk yok. Ya Brezilya ya Portekiz, ya burada ya burada. Biz kendi futbolcumuzu ne zaman yetiştireceğiz? Ne zaman gol atmayı öğreteceğiz? Sorun bu. Bizim Beşiktaş hocamız Şenol Bey'den biraz gençlerden aldığı futbolculardan gol kralı olacak futbolcular tespit etmesini istiyorum" dedi.
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