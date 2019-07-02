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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Gürsel KÖKSAL
02.07.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Bahar’ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor

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Bahar’ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Ehringhausen‘deki Johannes Gutenberg Gesamtschule’yi birincilikle bitiren 17 yaşındaki Bahar Yüksel, bilinçli yaşanan çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün eğitimdeki başarıya katkısını kanıtladı.

EHRINGHAUSEN‘deki ‘karma okul’ Johannes Gutenberg Gesamtschule’yi 1,07 not ortalamasıyla birinci bitiren Bahar Yüksel, yaz tatilinin ardından Wetzlar‘daki saygın liselerden Goethe Gymnasium’a devam edecek. Liseyi iki yıl içinde bitirip, Abitur yapmaya hazırlanan Bahar, yüksek öğrenime devam etmeyi, tıp ve sağlık bilimleri alanında bilim insanı olarak akademik dünyaya katılmayı ve bilimsel çalışmalar yapmayı hedefliyor.
Son karnesinde sadece bir 2‘si bulunan diğer derslerinin hepsi 1 olan Ordulu işçi ailesinin üç çocuğundan biri olan Bahar, 9 yıldır okulundaki Türkçe ve Türk kültürü derslerini de aksatmadan takip ediyor. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve İspanyolcada da en iy notların sahibi.

DOĞAL BİR SONUÇ
Bahar‘ın gurur veren başarısının ailesi ve yakınları gibi, kendisini de çok sevindirdiğini söyleyen Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni Mehmet Şaşmaz, “Bahar, Türkçe dersinden aldığı notların karne ortalamasını etkilemeyeceğini bilmesine rağmen, disiplinli şekilde dersimizi takip etmeyi sürdürdü. Böylece ülkesinin dili, kültürü ve dini bilgilerini de iyi şekilde öğrendi. Kendi dilinde doğruları öğrenmesi onun tüm okul başarısını etkiledi. Elbette bu sayede diğer yabancı dilleri daha da iyi öğrendi. Şu anda Türkçe ve Almanca‘nın yanısıra üç dil daha biliyor. Ailesinden aldığı düzenli destek de okul başarısına büyük katkı sağladı. Okul dışındaki sosyal hayatın içinde de aktif olarak yer alıyor. Huzur evi ziyaretleri yaparak, yaşlılara yardımcı olmayı da kendisine görev bildi. Bahar’ın başarısı hepimizi sevindirdi. Bütün bunlar disiplinli bir öğrenci olmanın, çok dilliliği ve çok kültürlüğü bilinçli olarak yaşamış olmanın doğal bir sonucu” dedi.

Bahar’ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor

Bölge gazeteleri, Ehringhausen Johannes Gutenberg Gesamtschule‘deki diploma töreniyle ilgili haberlerinde Bahar Yüksel‘in okul birincisi olduğunu başlıktan duyurdu. Okulun dereceye giren mezunları arasında Beyza Yaşar ve Arda Çetin isimli öğrenciler de yer alıyor.

Bahar’ın gururu: Birincilikte bitirdi ve 5 dil biliyor

Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni Mehmet Şaşmaz, öğrencisi Bahar Yüksel‘in annesi Mine ve Babası Oktay Yüksel’in desteği, disiplin ve bilinçli bir çok dillilik sayelerinde doğal olarak başarılı olabildiğini söyledi.

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