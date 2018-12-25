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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AP
25.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

BAGW: Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir

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BAGW: Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir

Almanya’da hızla artan evsiz sayısının bir milyonu geçmiş olabileceği belirtiliyor. Ülkede ekim ayından bu yana dokuz evsizin donarak öldüğü açıklandı.

EVSİZLERE Yardım Çalışma Birliği (BAGW) yöneticisi Werena Rosenke, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, geceleri dokuz kişinin, bir başkasının dahli olmaksızın hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Bazı vakalarda adli tıp incelemesi devam ediyor, ancak (bu kişilerin) evsiz olduğunu ve soğukta donarak öldüklerini sanıyoruz” diye konuştu.
Söz konusu ölümlerin dördünün Hamburg’da, ikisinin Düsseldorf’ta, diğerlerinin de Köln, Essen ve Lauchhammer’da yaşandığı belirtildi. Geçen yıl aynı dönem itibarı ile üç evsizin aşırı soğuklarda hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

1991’DEN BERİ 300 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ
BAGW, Almanya’da evsiz sayısının ilk kez bir milyonu geçmiş olabileceğine dikkati çekiyor. Birlik, geçen yıl evsiz kalanların sayısını yaklaşık 860 bin olarak açıklamış, bunların 52 bininin sokakta yaşadığı kaydedilmişti.
Rosenke, “Toplam evsiz sayısı çoktan bir milyonu bulmuş olabilir. Geçen yıl tahminlerimiz kısa süre içinde 1 milyon 200 bin kadın, erkek ve çocuğun evsiz kalabileceği yönündeydi” diye konuştu.
Almanya’da soğuk havalarda evsizler için alınan önlemlerin oldukça yetersiz kaldığı belirtiliyor. Soğuktan kaynaklanan ölüm vakalarının kaydını medya raporlarına dayandıran BAGW, hükümetin elinde soğuktan kaynaklanan ölümlere ve evsizlerin sayısına ilişkin istatistik olmamasını eleştiriyor.
Birliğin verilerine göre ülkede 1991’den bu yana en az 300 kişi donarak hayatını kaybetti. Ancak kayıtlara geçmeyen benzer vakaların da bulunduğu, bu nedenle söz konusu rakamın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

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