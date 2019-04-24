Bağış kararı, diğer şirketleri etkiler mi?
Almanya’da siyasi partiler bağışlarla seçim kampanyalarını finanse ediyor. En büyük bağışçılar ise Alman otomotiv sanayii. Otomotiv devi Daimler’in 2019’da hiçbir siyasi partiye bağış yapmayacağını, bu bağışları toplumsal ve bilimsel projelere yönlendireceğini açıklaması, siyasi partiler arasında korkuya neden oldu.
PARTİLER, Daimler’in aldığı kararın başka şirketleri de etkilemesinden korkuyor. Hükümetin büyük ortağı CDU’nun 2017’de aldığı bağış miktarı 35 milyon Euro. Bunun üçte biri şirketler ve kuruluşlardan. Bağış geliri toplam gelirin yüzde 22’sine tekabül ediyor. SPD’nin 2017’de aldığı bağış miktarı 14 milyon Euro. Bunun yüzde 9’u ise şirket ve kuruluşlardan. Bağışlardan en çok etkilenecek parti ise FDP ve aşırı sağcı AfD olabilir. FDP’nin 2017’de bağış geliri 15 milyon Euro ve gelirinin yüzde 39’u bağışlardan. AfD’ye 2017’de gelen bağış miktarı 6.7 milyon Euro ve bağışlar gelirinin yüzde 37’sini oluşturuyor.
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