Bağımsız aday Horn, 16 yıllık Yeşiller iktidarına son verdi
Freiburrg Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan bağımsız aday Martin Horn, Yeşiller’in 16 yıllık iktidarına son verdi. 33 yaşındaki Horn, seçim sonuçları açıkladıktan sonra yumruklu saldırıya uğradı.
ALMANYA’nın Freiburg kentinde dün yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığını oyların yüzde 44’ünü alan bağımsız aday Martin Horn (33) kazandı. 16 yıl boyunca iktidarda olan Yeşiller 57 yaşındaki adayı Dieter Salomon ise yüzde 30.7 oy alabildi.
Almanya’da büyükşehir belediye başkanlığı yapan ilk Yeşiller’li politikacı unvanını taşıyan Salomon, seçilemediği taktirde aktif politikayı bırakıp emekli olacağını açıklamıştı.
1 Temmuz’da görevine başlayacak olan Horn ise 5 yıl boyunca Freiburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütücek. Seçimlerde SPD’nin de desteğini alan Horn, oyların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Almanya’nın en genç büyükşehir belediye başkanı seçildiğim için mutluyum” dedi.
YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI
Seçimi kazanan Horn, kutlama yaptığı sırada saldırıya uğradı. 54 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan, bir anda Horn’un yüzüne sert bir şekilde yumruk attı. Horn’a ilk müdahaleyi yapan yardım ekipleri, uzun süre buz tedavisi uyguladı. Yakalanan saldırgan ise ilk sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Saldırganın daha önce poliste kaydı bulunan psikolojisi bozuk bir kişi olduğu öğrenildi.
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