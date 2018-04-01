Baden Württemberg’te birinci oldu
Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde düzenlenen ‘Musıcal Fıreworks’ yarışmasında keman kategorisinde Türkiye’yi temsil eden 11 yaşındaki Elifsu Eroğlu birinci oldu.
ELİFSU Eroğlu, beş yıl önce ailesinin teşvikiyle keman eğitimi almaya başladı. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde okumaya başlayan Eroğlu, son iki yıldır ise profesyonel olarak keman çalmaya başladı. Eroğlu, dünya çapında birçok yarışmaya da katılarak dereceler elde etti. 11 yaşındaki kemancı, son olarak 26-31 Mart günleri arasında Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin Mühlacker kentinde düzenlenen Musical Fireworks Baden Württemberg yarışmasında yaş kategorisinde birinci oldu.
Daha önce Japonya başta olmak üzere birçok ülkede de birincilik elde eden Elifsu Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ödülü Almanya’da aldığını söyledi. Eroğlu, “Cumhurbaşkanı’nın bugünkü Adana programında ona keman çalacaktım ancak yarışma için Almanya’dayım. Sizinle tanışmayı çok istiyordum ancak bu yarışmada birinci oldum, çok mutluyum. Sizi görmeyi çok istiyorum” diye konuştu.
Elifsu Eroğlu’nun Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya’da düzenlenecek olan müzik yarışmalarına davet aldığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle