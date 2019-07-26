Baden Württemberg’de yangın! Baba ve iki kızı...
Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Blaubeuren semtinde çıkan yangın üç can aldı. İki katlı ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan bir baba ile iki küçük kızı hayatını kaybetti. Polis, çocuklardan birinin 9 diğerinin 13 yaşında olduğunu açıkladı.
ALINAN bilgiye göre, yangın sabaha karşı saat 03.30 sıralarında çıktı. Komşular büyük bir patlamanın duyulduğunu anlattı. Yangın yerine çağrılan polis ve itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen baba ve iki kızı kurtarılamadı. Anne ise yangından sağ kurtarıldı. Ailenin 18 yaşındaki büyük kızı yangın gecesi evde olmadığı için hayatta kaldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
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