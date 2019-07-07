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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
07.07.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Baden Württemberg’de kanlı pazar! Biri bebek 5 kişi öldü

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Baden Württemberg’de kanlı pazar! Biri bebek 5 kişi öldü

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde hafta sonu ölümlü kazalarla geçti. 4 trafik kazasında biri bebek 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

POLİSİN verdiği bilgiye göre, Villingen Schwenningen yakınlarında meydana gelen kazada 24 yaşındaki genç sürücü hızlı girdiği virajı alamadı ve karşıdan gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Karşıdan gelen araçta fazla sayıda yolcu bulunuyordu ve yolcular emniyet kemeri takmadan seyahat ediyordu. Bu araçta bulunan 1 yaşındaki bebekle 29 yaşındaki babası ve 37 yaşındaki bir kişi öldü. Polis, kazaya neden olun sürücülerde alkol izine rastlanmadığını belirtti.

Baden Württemberg’de kanlı pazar Biri bebek 5 kişi öldü

Trochtelfingen’de ise bir otomobil sürücüsü üç motosikletle çarpıştı. Kazada, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kadın sürücü ağır, iki motosiklet sürücüsü ise hafif yaralarla kurtuldu.

Baden Württemberg’de kanlı pazar Biri bebek 5 kişi öldü


Karlsruhe yakınlarında meydana gelen bir başka kazada yoldan çıkarak karşıdan gelen bir araçla çarpışan aracın kadın sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Waldorf’taki kazada ise bir sürücü ağır, diğer sürücü hafif yaralandı.

Baden Württemberg’de kanlı pazar Biri bebek 5 kişi öldü

 

 

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